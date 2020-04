Nonostante le misure anti Coronavirus, ieri sei militanti di Forza Nuova hanno marciato verso San Pietro. Fermati dalla Digos, sono stati denunciati

In Italia, il Coronavirus continua ad essere una realtà da combattere. La pandemia da ormai più di un mese sta costringendo il Paese a un lockdown totale, che vieta qualsiasi movimento al di fuori della propria abitazione, se non per motivi di primissima necessità. Soprattutto in questi giorni, in occasione delle festività pasquali, il rischio di violazioni eccessive della quarantena erano nell’aria da tempo.

I controlli da parte delle Forze dell’Ordine sono stati numerosi, e hanno evidenziato un numero non troppo alto di persone sanzionate. Ci sono stati comunque alcuni episodi sconcertanti. Nella giornata di ieri, sei militanti di Forza Nuova si sono radunati a Roma per marciare verso San Pietro. Fermati dalla Digos, sono stati immediatamente fermati e denunciati.

Forza Nuova, il leader Castellino: “Conquistata piazza della Basilica”

Ieri mattina, sei militanti di Forza Nuova hanno avuto l’idea di riunirsi e marciare verso San Pietro, tentando di eludere i controlli delle Forze dell’Ordine. Nonostante le norme anti Coronavirus, i sei uomini volevano recarsi a piazza della Basilica di Santa Maria Maggiore per recitare il rosario. “Abbiamo conquistato la piazza della Basilica” ha affermato Castellino: “luogo di ritrovo degli italiani nei momenti di guerra“. Il leader di Forza Nuova, tra i sei militanti fermati dalla Digos, ha voluto spiegare il motivo che ha spinto a questa mossa.

“Abbiamo voluto sfidare la dittatura cinese di Conte e la dittatura sanitaria dell’OMS” ha spiegato Castellino: “Per sfidare la libertà volevamo occupare il sacrario della Basilica dei capitolini“. Ma non solo. Il leader di Forza Nuova ha tenuto a specificare che questa è solo la prima delle molte mosse che darà il via a una lunga guerra per riconquistare la libertà perduta.

