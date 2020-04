Coronavirus, situazione drammatica anche in Ecuador adesso. L’enorme povertà locale sta portando a scenari angosciosi con un’emergenza senza precedenti nel Paese latino.

Coronavirus, sale la preoccupazione anche in Sudamerica. Oltre il Brasile, infatti, ora c’è anche l’Ecuador in enorme ascesa sul numero totale di contagiati e deceduti. Pure Perù viaggia a ritmi alti, seguito subito dopo dal Cile.

Il Paese verdeoro, con oltre 20.000 unità relative ai contagi totali, è senz’altro il più afflitto. Ma l’Ecuador, a sorpresa, è pronto a sistemarsi sul secondo gradino del podio in questa amara classifica latina. Ad oggi i casi accertati sarebbero 7.466, con 333 decessi complessivi.

Coronavirus, l’Ecuador è in ginocchio

Una crescita esponenziale e rapida che ha allertato le autorità ecuadoregne, le quali riferiscono anche di altri numeri in giro nel Paese non ancora individuati e registrati. Oltre 2/3 dei contagi e vittime ecuadoriane – riferiscono le Istituzioni – sono concentrate nella provincia di Guayas, dove si trova il principale porto e centro industriale del Paese.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus in India: 10 turisti puniti in modo particolare

La situazione è completamente sfuggita di mano. La cronaca locale racconta di cadaveri abbandonati in sacchi di plastica, spesso incendiati, in piena strada o sulle spiagge. Gli ospedali, certamente non muniti al meglio, sono già al collasso e costretti a rifiutare tantissimi pazienti positivi.

Le agenzie funebri, inoltre, hanno smesso di lavorare in quanto spaventate per un possibile contagio. Alle famiglie sono state consegnate migliaia di bare di cartone o legno per auto-seppellire i propri cari. La situazione, malgrado i numeri non ancora vertiginosi, è già drammatica a causa dell’elevata povertà nazionale.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24