Il meteo continua a migliorare anche a Pasqua, con un sole che si estenderà su tutta l’Italia. Qualcosa potrebbe cambiare a Pasquetta, con più nubi ovunque.

Quella di oggi non sarà una domenica pasquale come le altre. Infatti la penisola intera è bloccata a causa dell’epidemia da Coronavirus che non permette alle famiglie di riunirsi per festeggiare un giorno importante per la tradizione cristiana. Ed a dire la verità è un vero peccato, anche perchè oggi ci sarà un gran sole che illuminerà tutta la penisola.

Infatti, secondo le previsioni meteo, avremo una Pasqua segnata dal caldo e dall’alta pressione, condizioni che renderanno davvero difficile la permanenza nelle abitazioni per gli italiani. Attenzione però, perchè con l’arrivo della sera la situazione potrebbe cambiare, con le nubi che inizieranno a coprire le regioni centro-settentrionali, annunnciando una Pasquetta nel segno delle nuvolosità su gran parte della penisola. Andiamo quindi a vedere che tempo farà durante la domenica pasquale.

Meteo, Pasqua segnata dal sole: esplode l’alta pressione

Sarà quindi una domenica dominata ancora una volta dall’anticiclone, con temperature che continueranno ad attestarsi al di sopra dei venti gradi. Il weekend così si concluderà con condizioni stabili su tutta la penisola ed un sole che rimarrà costante almeno fino a stasera. Andiamo quindi ad analizzare la situazione odierna, osservando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia l’alta pressione continua ad essere la vera protagonista. le temperature continueranno ad essere elevate, grazie ad un sole che scalderà tutte le regioni. Con l’arrivo della sera quache nube comprirà il cielo settentrionale. Come abbiamo anticipato, continuano a salire le temperature con massime tra i 22 ed i 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, la situazione risulterà pressochè la stessa. La giornata si aprirà con un gran sole che illuminerà le regioni centrali. Ma con l’arrivo della sera, qualche velatura si presenterà nei cieli. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con massime che continueranno ad andare dai 22 ai 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia proseguirà la fase primaverile, con il sole che splenderà su gran parte delle regioni. Infatti al sud avremo ancora qualche nube che disturberà i cieli della Sicilia, della Calabria e della Campania. La situazione dovrebbe leggermente peggiorare nella giornata di domani, con una maggiore copertura nuvolosa. Le temeperature sono in lieve aumento, con massime che oscilleranno dai 19 ai 23 gradi.

L.P.

