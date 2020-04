Ci lascia oggi, 12 aprile a 90 anni il campione senza corona, Stirling Moss

E’ morto a 90 l’ex pilota di Formula 1, Stirling Moss. Stroncato da una brutta malattia, l’ultimo saluto e l’annuncio del suo decesso viene dalla moglie, Susie. “E’ stato un giro di troppo, semplicemente ha chiuso gli occhi”. Erano già due anni circa che l’ex pilota si era ritirato dalla luce dei riflettori per dedicarsi a sé stesso e la sua famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, ambasciatore tedesco: “No eurobond, vi servirebbe troppo”

Chi era Stirling Moss

Stirling Moss è stato un pilota di E’ morto a 90 l’ex pilota di Formula 1, Stirling Moss. Stroncato da una brutta malattia, l’ultimo saluto e l’annuncio del suo decesso viene dal 1951 al 1961, aveva gran talento, ciononostante non riuscì mai a vincere nulla: da qui il suo soprannome “il campione senza corona”. Ha più volte raggiunto il podio, ma classificandosi sempre secondo nel 1955, 1956, 1957 e 1958.

Moss amava molto le auto, tanto che gareggiò anche nel rally nel 1955 vincendo l’edizione della Mille Miglia e un anno dopo si è aggiudicato la 24 ore di Le Mans. La sua carriera è terminata quando nel 1962 ebbe un incidente sul circuito di Goodwood. In seguito al tragico incidente è stato in coma per tantissime settimane ed altrettanti mesi li ha trascorsi da semiparalizzato.