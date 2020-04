Covid-19, Von der Leyen prova a fare il punto della situazione: le dichiarazioni rilasciate dalla presidente della Commissione Ue.

Il numero dei decessi e dei contagi sembra a poco a poco calare, ma è presto per capire quando finirà l’emergenza Covid-19 e per fare previsioni in vista dell’estate. Ne è convinta la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni alla ‘Bild’: “Secondo me bisognerebbe aspettare prima di prenotare le vacanze estive. Nessuno, al momento, è in grado di fare previsioni per i mesi di luglio e agosto“.

Covid-19, il consiglio di Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, poi, ha aggiunto: “Secondo me gli anziani dovranno limitare a lungo i propri contatti, quasi sicuramente fino a dicembre. So bene che la solitudine è opprimente, ma bisogna essere pazienti e usare disciplina in tutto quello che si fa. Serve la massima attenzione, credo sia opportuno procedere passo per passo“. Parole davvero importanti e significative quelle pronunciate in queste ore dalla presidente della Commissione Ue.

