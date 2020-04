Covid-19, il direttore di Focus guarisce a accusa: “E’ paradossale che in Lombardia non facciano i tamponi”

Purtroppo i casi di coronavirus in Lombardia non accennano a diminuire sensibilmente e Milano ha fatto registrare proprio ieri oltre 260 contagi. Un motivo ben preciso sarebbe il mancato utilizzo dei tamponi, che non permette di tracciare bene gli infetti liberi di uscire di casa. A segnalarlo il direttore del canale Focus (35 del digitale terrestre), Raffaele Leone, appena guarito proprio dal Covid-19, intervistato da News Mediaset.

“Ho preso la macchina e sono andato a Robbio (provincia di Pavia), dove il Comune in accordo con un laboratorio ha autorizzato i test sierologici. E adesso aspetto i risultati. Il 10 marzo mi sono ammalato, ho avuto tutti i sintomi tipici del coronavirus come la febbre, l’alterazione del gusto e la tosse; ho chiamato il medico e tutti i numeri verdi della Regione, e mi hanno risposto che ero un probabile caso positivo, ma che i tamponi si fanno solo per quelli gravi“.

Covid-19, il direttore di Focus Raffaele Leone guarisce e accusa: “In Lombardia non fanno i tamponi”

Raffaele Leone, 59 anni, aggiunge: “Così alla fine delle mie due settimane ho mandato una lettera, per la Regione Lombardia sarei potuto uscire dalla quarantena“. Il direttore del canale Focus Mediaset per suo scrupolo personale ha deciso di sottoporsi anche al test sierologico disponibile a Robbio.

Il test, spiega: “Non certifica al 100% se non sei più contagioso, ma da quei valori si capisce quanti anticorpi stanno reagendo nel tuo organismo. La cosa paradossale è che sono dovuto andare di mia iniziativa in un altro comune per sottopormi al controllo. Le cose andrebbero organizzate meglio per limitare la diffusione attraverso i casi asintomatici“.

