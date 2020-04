Coronavirus, la previsione dell’agenzia cinese Ipsos Group: addio o quasi al trasporto pubblici, impennata invece per il settore privato. Ecco come cambieranno le nostre abitudini durante e a fine pandemia.

Addio o quasi ai trasporti pubblici, exploit in arrivo per quelli privati. Come evidenzia l’agenzia ‘Ipsos Group’ in Cina, sarà questo lo scenario destinato a concretizzarsi a stretto giro a causa del coronavirus. Una situazione poi destinata anche a cambiare in generale le nostra abitudini future.

Coronavirus, futuro senza più trasporti pubblici?

La paura del contagio nella fase 2 e 3 cambierà tutto, ma il trauma vissuto anche lascerà il segno quando la vicenda sarà complessivamente risolta a vaccino trovato. Così tutti tenderanno a diffidare dai mezzi pubblici, luogo tipico di assembramenti dove ci si ritroverebbe a stretto contatto con estranei.

In un’auto a utilizzo personale, invece, basterebbe accomodarsi sul sedile posteriore per eludere il problema e viaggiare in modo assolutamente sicuro e senza preoccupazioni. Secondo quanto rivelato dalla compagnia asiatica, l’uso dell’automobile privata in Cina è passato già dal 34 al 66%: una totale rivoluzione come appunto vi dicevamo.

Gli autobus, al contempo, passano dal dal 56 al 24%. Situazione che allarma il settore del trasporto pubblico per il quale vi era già profonda preoccupazione alla base. Oltre a tutte le conseguenze di tipo economico e strutturale, tale ribaltamento significherebbe anche un aumento di emissioni nocive e un’impennata del traffico medio in proiezione. E considerando che Ispos è un antico istituto di ricerca, del tutto affidabile, l’allarme ora aumenta ancor di più.

