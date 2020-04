I nuovi numeri del coronavirus hanno costretto lo stato a rinforzare i controlli. Arrivano i primi risultati dei controlli in elicottero dei Carabinieri.

Il nuovo aumento dei contagi ha costretto a stringere le misure di sicurezza da parte delle forze dell’ordine. Così anche i Carabinieri decidono di intensificare i controlli, usando anche l’elicottero dell’arma.

Una strategia che sta iniziando a funzionare, visto che vengono scoperti i primi furbi che continuano a riunirsi eludendo i divieti. Infatti una testimonianza dell’intervento dell’arma, arriva proprio dal sito dei Carabinieri. Qui infatti è stato postato un video in cui veniva sventato un pranzo in terrazza. Il tutto a Bisceglie, in Puglia, dove una volta udito l’elicottero le persone coinvolte hanno deciso di darsi alla fuga.

Coronavirus, aumentano i controlli: il caso di Bisceglie

Nella città pugliese viene così documentato un pranzo familiare in terrazzo con assembramento. L’elicottero dei carabinieri, volando sulla città, ha infatti scoperto un pranzo in terrazzo. Cinque persone riunite a mangiare, creando assembramento.

Una volta avvicinatosi all’abitazione le persone si sono date alla fuga. Adesso sono in corso tutte le indagini del caso, per identificare le persone coinvolte nel video dei carabinieri. A causa della loro reazione alla visione dell’elicotterO, non è detto che le cinque persone appartenessero allo stesso nucleo familiare.

Nonostante la giornata festiva, i controlli in elicotteri non si fermeranno nella giornata di oggi, anzi si intensificheranno sia durante Pasqua che durante la giornta di Pasquetta. I controlli dei carabinieri, infatti, si sono intensificati soprattutto nella Bat, nel mirino delle forze dell’ordine le strade che portano alle località balneari, specialmente la statale 16 e le provinciali 170 e 231.

Infatti non ci sono solamente le violazioni per il mancato rispetto delle regole di contenimento del coronavirus, ma anche altre violazioni del codice della strada. Grande collaborazione però dei cittadini del posto, che continuano ad inviare segnalazioni alle forze dell’ordine.

L.P.

