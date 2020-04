Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

Domenica 12 Aprile

06:35 – Gli Stati Uniti contano altre 1.920 vittime nelle ultime 24 ore. Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità naturale per il Wyoming, dopo l’impennata di casi negli ultimi giorni. Il totale dei decessi negli Usa sale a 20.577.

06:10 – Bufera sul capo della sanità Usa per una polemica a sfondo razziale. Jerome Adams, di colore, ha dichiarato alla comunità afroamericana, nel tentativo di far rispettare le linee guida contro il Covid-19: “Non c’è nulla di sbagliato in voi“.

06:00 – In Sud America si registrano un totale di 60.300 contagiati e 2.503 morti. La statistica dell’Ansa sulle 34 nazioni latino-americane ha visto un’impennata di casi nelle ultime 36 ore.

Sabato 11 Aprile

23:30 – Nuove strettissime regole per i negozi, le attività commerciali e le imprese che riapriranno. La parola d’ordine è sanità

23:00 – Nelle ultime 24 ore il Belgio ha fatto registrare 327 nuovi decessi dovuti al Covid-19. Il totale dei deceduti sale quindi a 3346.

22:30 – Questa sera Donald Trump ha approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del Coronavirus. Così tutti i 50 stati americani sono coinvolti nella pandemia.

22:10 – Papa Francesco ha celebrato la Veglia pasquale in una Piazza San Pietro deserta: “Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarò tolto: ‘il diritto alla speranza’”, ha detto nella sua omelia.

21:40 – Sono attesi lunedì all’aeroporto di Torino Caselle 38 medici e infermieri che il Ministero della Salute di Cuba ha destinato al Piemonte.

21:20 – Gli organizzatori degli Us Open di tennis starebbero pensando ad un’edizione a porte chiuse. A Flushing Meadows il torneo è in programma dal 31 agosto al 13 settembre prossimi.

21:00 – “Come tedeschi non siamo semplicemente chiamati a mostrare solidarietà all’Europa, ma siamo tenuti a farlo” Lo ha detto questa sera il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier durante un discorso pronunciato in tv alla nazione.

20:40 – Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University salgono a 19.882 vittime (circa 400 più che in Italia) negli Usa. I contagiati invece sono 514.415. La percentuale maggiore delle vittime americane è sempre a New York con 5.820 decessi.

20:10 -Massima disponibilità da parte di Vittorio Colao, nuovo presidente della task force per la ripresa dell’Italia, e dal suo staff. Lo fanno saoere fonti di Palazzo Chigi.

19:40 -Sono 643 i morti nelle ultime 24 ore in Francia a causa del Covid-19 che portano il totale a 13.832 vittime. Il numero di pazienti in terapia intensiva ha registrato un calo nelle 24 ore, con 6.883 unità.

19:20 – L’Emilia-Romagna mette a disposizione146 posti in terapia intensiva in sei ospedali della regione. Un investimento da 26 milioni di euro, rimarranno tali anche ad emergenza finita.

19:10 -Secondo il il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal Tg3, entro la prossima settimana saranno pagati tutti i Bonus da 600 euro.

19:00 – Matteo Salvini svela alcuni particolari della telefonata di oggi al Presidente Mattarella: “Gli ho detto che prima si torna a lavorare, in sicurezza, con le mascherine, meglio è. In Germania lavorano, in Turchia lavorano e le nostre aziende rischiano di perdere il treno”.

18:45 – Borrelli: “Auspicabile l’intervento dell’esercito dove serve, servono rinforzi per le Regioni”

18:30 – In Lombardia si allunga il periodo di quarantena per le persone positive al Covid: l’annuncio di Giulio Gallera

18:00 – L’atteso bollettino della Protezione Civile: “4.694 contagiati e 619 morti in più, 2.079 sono invece i guariti, 1.996 casi positivi in più”

17.45 – Numeri drammatici nel Regno Unito: altri 917 morti, tra cui una vittima giovanissima >>> LEGGI L’ARTICOLO

17:30 – Il bollettino odierno della Lombardia: 1.544 persone trovate positive nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.246) e 273 decessi (57 più di ieri).

17:15 – Numeri in aumento nella provincia di Milano: secondo i dati riportati dall’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera sono 520 i nuovi casi, quasi il doppio di ieri

16:55 – A New York scuole chiuse fino a settembre: è quanto annunciato dal sindaco della città Bill de Blasio

16:30 – L’Iran decide di allentare le misure restrittive e di cominciare la riapertura >>> LEGGI L’ARTICOLO

16:20 – Lazio, arrivate oltre 200mila mascherine: il carico è in distribuzione già da oggi

15.50 – Malgrado il nuovo decreto nazionale, la Lombardia non si allinea e librerie e cartolerie resteranno chiuse

15:25 – Sardegna, entro 48 ore soldi alle famiglie: lo ha fatto sapere la Regione, che erogherà i fondi a chi ne ha fatto richiesta

15:00 – Toscana, paese riapre cimitero e mette fiori su tutte le tombe: l’iniziativa a Montecarlo (vicino Lucca) con l’aiuto di molti florovivaisti

14:30 – Lombardia, riaprono oggi i negozi per neonati e bambini: ancora chiuse invece, secondo quanto si evince dall’ordinanza della Regione, le librerie

13:50 – Sale a 7 il numero di farmacisti vittime del Covid-19: ultimo il direttore della farmacia comunale di Pontassieve, vicino Firenze

13:30 – Dall’Inghilterra: “Boris Johnson è in costante progresso“: il Primo Ministro inglese è uscito dalla terapia intensiva

13:00 – Coronavirus Olanda e Inghilterra, guarigioni record: due anziani di 107 e 101 anni

12:35 – Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19: “Dobbiamo creare strutture per separare i malati di Coronavirus da tutti gli altri malati”

12:17 – Coronavirus, decessi sospetti: indagato il direttore del centro per anziani

11:50 – Giuseppe Conte ha scelto Vittorio Colao per dirigere la task force per la ripartenza. Leggi l’articolo

10:52 – Cristiano Ronaldo, l’annuncio per l’Italia: “Stiamo uniti”. Nei suoi canali social, il fuoriclasse ha pubblicato due foto in cui indossa mascherine protettive con le bandiere di Italia e Portogallo.

09:35 – La Corea del Sud annuncia braccialetti per vigilare la quarantena. In questo modo sarà possibile tracciare le persone che violano gli ordini.

08:50 – Una giovane coppia tedesca proveniente da Monaco di Baviera è stata fermata dalla Gdf mentre viaggiava verso il lago di Como. I due volevano festeggiare il compleanno di lui nella residenza estiva.

08:20 – L’associazione nazionale dei costruttori lancia l’allarme: “Se non arrivano in fretta i fondi saremo costretti a sospendere i pagamenti. E’ da pazzi riaprire prima le librerie delle nostre aziende“.

07:50 – La contea di Los Angeles ha esteso le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus fino al 15 maggio. Anche San Francisco ha prolungato le misure sino al 3 maggio.

07:10 – Il ministro della Salute spagnolo,Salvador Illa, ha dichiarato che il picco non è stato ancora raggiunto. Madrid vive ancora in uno stato di completo isolamento.

07:00 – Gli Stati Uniti superano quota mezzo milione di contagiati. Le vittime complessivamente salgono a 18.693, praticamente al pari dell’Italia.

06:50 – Trump si schiera la fianco dell’Italia. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un decreto per sostenere la crisi sanitaria del nostro paese e la ripresa economica dei prossimi mesi. LEGGI QUI L’ARTICOLO

06:00 – Tokyo ha fatto registrare 189 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le autorità hanno deciso di aumentare le restrizioni. Il totale dei contagiati nella capitale giapponese è di 1.708.

02:00 – Il Brasile ha superato la soglia dei 1000 decessi. In totale sono 1.057, in aumento di 116 unità rispetto a giovedì. Il numero totale dei contagiati è ora di 19.638.

Venerdì 10 Aprile

23:40 – Serie A, la ripresa è più vicina. Tutti in campo dal 4 maggio per i primi allenamenti.

23:20 – “La Germania e la Francia hanno bisogno di ventilatori, l’Italia, la Spagna e il Messico hanno disperato bisogno di ventilatori“. Lo ha detto questa sera il presidente americano, Donald Trump.

22:50 – In Turchia l’annuncio che dalla mezzanotte (le 23 in Italia) scatterà un coprifuoco di 48 ore ha prodotto effetti devastanti. Assalto ai supermercati nelle principali città, lunghe code in diversi quartieri di Istanbul e della capitale Ankara.

22:40 – Confermata la stretta sugli ingressi in Italia come misura di contenimento del Coronavirus. Chi rientra nel nostro Paese avrà l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi.

22:30 – Papa Francesco ha celebrato la Via Crucis in una Piazza San Pietro deserta e ancora più suggestiva.

22:00 – Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno replicato per le rime all’attacco del premier Conte durante la conferenza stampa di oggi.

21:40 -I morti per Corinavirus in Brasile hanno superato per la prima volta quota mille. Siono infatti 1.057, con un aumento di 116 rispetto a giovedì.

21:20 – “Voglio riaprire gli Stati Uniti il prima possibile, ma saranno i dati a determinarlo”. Lo ha detto questa sera Donald Trump confermando che sta guardando anche a cosa succede negli altri Paesi.

21:00 – Lavazza ha donato 25 mila euro all’Asl To3 di Torino per acquistare 100 tablet. Saranno destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture dell’Azienda sanitaria.

20:45 – Dopo gli attacchi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, arriva la replica di Giuseppe Conte. “Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri e non è stato attivato o approvato l’altra notte come è stato falsamente e irresponsabilmente dichiarato, questa volta lo devo dire e devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.

20:30 – L’Italia non abbandona l’ipotesi degli Eurobond per sostenere la crisi da Coronavirus. Lo conferma il premier: “Serve un fondo che deve essere finanziato con una vera e proprio condivisione dello sforzo. Come per esempio con gli Eurobond”.

20:15 – Quali sono le categorie che dal 14 aprile potranno riaprire le attività? “Cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini. Avevamo ricevuto tante richieste e avevamo tante difficoltà segnalate”, ha spiegato il Presidente del Consiglio.

20:05 – Così il premier Conte spiega il prolungamento del lockdown in Italia: “Abbiamo appena predisposto un nuovo Dpcm con cui proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo ovviamente tutte le responsabilità politiche.

19:55 – Il numero dei morti nel mondo per Coronavirus ha superato quota 100 mila. Secondo la Johns Hopkins University oggi siamo arrivati a 100.376 decessi, con 1.650.210 casi accertati mentre i guariti sono 368.669.

19:40 – Il premier Conte conferma le anticipazioni delle ultime ore: il lockdown andrà avanti fino al 3 maggio. Ma dalla prossima settimana alcune attività potranno riaprire.

19:30 – Dato spaventoso anche in Francia per quanto riguarda le vittime: nel paese transalpino si registrano infatti 987 deceduti nelle ultime 24 ore

18:30 – Nel Regno Unito ci sono stati 980 decessi in un solo giorno, record assoluto dall’inizio della pandemia

18:00 – Il bollettino della Protezione Civile: “Oggi ci sono stati 3.951 nuovi casi positivi e 570 vittime. I guariti sono stati 1.985. Il totale delle persone attualmente positive è di 98.273, con un incremento di 1.396, mentre il totale dei guariti è di 30.455, -108 pazienti ricoverati in terapia intensiva”

17:45 – Sono 4.5 milioni le domande pervenute all’Inps per il bonus di 600 euro per le partite iva

17:30 – Allarme in Africa: secondo quanto riporta l’Oms i contagi stanno aumentando molto nel continente

17:00 – Sospeso il bonus di 600 previsto per alcune partite iva iscritte alla casse private

16:02 – Secondo la fondazione Gimbe il modello prevede che il 16 aprile l’aumento dei casi scenderà al 2%, il 27 aprile all’1%, il 7 maggio allo 0,5% e il 2 giugno allo 0,1

15:44 – La Federazione nazionale degli ordini dei medici fa sapere che il bollettino dei medici deceduti per l’emergenza sale a 109

15:31 – Aggiornamento dall’Olanda, le autorità locali diramano il nuovo bollettino: 23.097 casi e 2.511 morti in totale

15:06 – De Luca, governatore Regione Campania: “Da fine mese uso obbligatorio delle mascherine”

14:43 – A Notre-Dame cerimonia eccezionale del venerdì santo a quasi un anno dall’incendio

13:56 – Bulgari si reinventa per l’emergenza Covid-19, dai profumi di lusso a gel disinfettante per le zone rosse

13:30 – Coronavirus, Brusaferro: “Segnali positivi, curva in decrescita”

12:49 – Spagna: calano i decessi, 605 morti nell’ultimo giorno.

12:18 – Oltre 50.000 casi in America Latina. Sale a 2.000 il numero di decessi.

11:34 – Il medico Walter Ricciardi “Un disastro riaprire adesso”. Leggi l’articolo

11:10 – Altri due medici morti. Sale a 107 il totale dei decessi, come riporta Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

10:00 – Si registrano altri 1.783 decessi negli Stati Uniti, che portano a 16.478 il numero totale di morti.

09:40 – Il premier britannico Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito al reparto generale del St Thomas Hospital.

09:20 – Aumenta il rischio contagio nei centri d’accoglienza: le associazioni chiedono aiuto al presidente Mattarella.

08:55 – Le vittime del coronavirus nel mondo sono oltre 95mila secondo le ultime stime della Johns Hopkins University. I contagiati ufficiali hanno invece superato la soglia di 1,6 milioni.

08:40 – In Corea del Sud segnalati 27 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, ancora in calo rispetto ai 39 di mercoledì. Altre 4 le vittime per un totale di 208 persone.

08:10 – In Cina sono stati segnalati 42 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 38 importati. Una vittima registrata nella regione dello Hubei.

07:30 – Primo caso accertato di coronavirus nello Yemen. Si trova nella provincia meridionale di Hadramout. Uno scoppio della pandemia in questa zona potrebbe avere conseguenze catastrofiche.

06:45 – L’Onu lancia un appello attraverso il segretario generale Antonio Guterres: “Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve fronteggiare l’emergenza con unità e determinazione. E’ doveroso dare segnali in tal senso per non farci prendere dall’ansia collettiva“.

06:30 – Storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela, ai ferri corti da tempo, per il rimpatrio dei rispettivi concittadini. I turisti americani in Sud America e i venezuelani negli Usa, potranno far ritorno in patria attraverso voli con scalo a Toluca in Messico.

06:00 – Gli Stati Uniti hanno fatto registrare altri 1.783 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi sale a 16.478 secondo solo ai numeri dell’Italia.

01:30 – Salvini commenta negativamente la decisione dell’Eurogruppo: “Niente Eurobond come chiesto da Conte, ma c’è il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli“.

