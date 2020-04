Continua ad essere tragica la situazione negli Usa riguardo ai morti a causa del coronavirus

La Johns Hopkins University ha rilasciato i dati riguardo i morti con coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore che salgono a 1920. Ora gli Usa hanno superato l’Italia per morti e contagi, le vittime totali sono infatti già oltre 20 mila. L’Università conta inoltre circa mezzo milione di contagiati.

In America Latina invece oggi si è superato quota 60 mila con 2503 morti. Come riportato dall’Ansa, in appena 36 ore la regione è passata dai 50.037 casi confermati il 10 aprile ai 60.300 odierni.

Coronavirus, negli Usa è stato di calamità

La grave situazione che si sta creando negli Stati Uniti ha portato il governo a dichiarare lo stato di calamità (per la prima volta nella storia, ndr) in tutti gli stati federati. Il Senato ha anche approvato un piano di interventi economici fondamentali. Con le nuove misure, milioni di cittadini americani riceveranno un pagamento di 1200 dollari. pronto anche un fondo di salvataggio governativo per le aziende in difficoltà.

Nel mirino delle critiche c’è il presidente Donald Trump che più di ogni altro ha sottovalutato la questione, ma ora se la prende con l’OMS ed i ritardi sulle informazioni e gli interventi per la lotta alla pandemia. Intanto, però, il presidente continua imperterrito a dire che ai primi di maggio vi sarà una ripresa delle attività a pieno ritmo.

A New York vi è la situazione più grave: nelle ultime 24 ore infatti ci sono state oltre 700 vittime.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, 100.269 contagi e 19.468 morti in Italia: negli Usa oltre 20mila vittime – DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24