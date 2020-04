Il concerto di Andrea Bocelli per Pasqua, in diretta streaming dal Duomo di Milano

Andrea Bocelli ha deciso di fare un grande regalo ai milanesi e agli italiani in occasione di Pasqua. Un concerto-evento, in diretta dal Duomo di Milano, dove il popolare cantante lirico, in occasione della Pasqua, si esibirà a partire dalle ore 19 in “Music for Hope”, ovvero musica per la speranza. Grande inizio con l’Ave Maria di Bach, poi Santa Maria di Mascagni, Panis Angelicus di San Tommaso d’Aquino musicato da César Franck, poi per finire Domine Deus di Rossini e Amazing Grace.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Pasquetta, Cristina D’Avena in concerto su Facebook

Di seguito la diretta streaming del concerto di Bocelli per Milano: