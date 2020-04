Coronavirus, il vaccino arriva dall’Australia? Un team di 500 scienziati si dice particolarmente fiducioso dopo alcuni studi approfonditi. “Può essere davvero la soluzione”, assicura il ministro della salute.

Vaccino coronavirus, una nuova speranza arriva dall’Australia. Come infatti riporta il portale australiano Abc, il South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) di Adelaide è pronto ad avviare una nuova ricerca che potrebbe aiutare e debellare completamente il Covid-19.

Vaccino coronavirus, cura in arrivo dall’Australia?

Un team di esperti, composto da circa 500 medici, entrerà nel vivo di un’operazione dopo aver studiato per un po’ gli effetti del vaccino già esistente. Si tratta del Bacille Calmette-Guerin (BCG). Questo, finora, è stato utilizzato per curare la tubercolosi, malattia che colpisce i polmoni, ma ora potrebbe essere utile anche per questa nuova emergenza sanitaria.

Potrebbe interessante anche —-> Coronavirus, morto 15enne in Amazzonia: rischio sterminio degli indigeni

Tuttavia, come riferisce il professor Steven Wesselingh, direttore esecutivo della struttura, è stato dimostrato che questo medicinale aumenterebbe anche l’immunità contro altre infezioni tra cui, magari, anche quello da coronavirus. Dopo un investimento di 200mila dollari, ora è pronta la sperimentazione sui volontari.

Stephen Wade, ministro della sanità australiano, è apparso parecchio fiducioso in merito: “Tutto ciò è molto eccitante, questo vaccino pre-esistente può fare davvero la differenza per questa nuova emergenza sanitaria. Può essere l’arma vincente contro la lotta da Covid-19 e siamo in attesa di conoscerne i risultati. Sarebbe importante soprattutto per il personale sanitario, coloro che più sono esposti a questa infezione e senza i quali non ne usciremmo”.

Conferenza stampa del 10 aprile 2020 ore 18 🔴Anche oggi il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus in Italia. Segui la diretta👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Venerdì 10 aprile 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24