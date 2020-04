Alle ore 17 dal Duomo di Torino verrà trasmessa l’ostensione straordinaria della Sacra Sindone. Ecco da dove si può vederla

A causa del Coronavirus, anche le cerimonie ecclesiastiche stanno subendo diverse modifiche. In occasione della Pasqua, dalle ore 17 di oggi avrà luogo presso il Duomo di Torino l’ostensione straordinaria della Sacra Sindone. Un momento sicuramente utile ai fedeli per riunirsi in preghiera in un momento così difficile e delicato a causa della pandemia.

Per rendere ancor più accessibile a tutti la cerimonia, che sarà presieduta dall’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, alcune emittenti televisive trasmetteranno il tutto. Tv2000 e Rai 3, infatti, trasmetteranno in diretta l’intero appuntamento, che dovrebbe partire dalle ore 17. Sarà inoltre messo a disposizione anche il sito della Conferenza Episcopale Italiana, che proporrà una diretta streaming completa.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus Palermo, uomo in spiaggia allontanato da elicottero – VIDEO

Ostensione della Sacra Sindone: le parole di Monsignor Nosiglia

Un’occasione come l’ostensione della Sacra Sindone permette a fedeli di tutto il mondo di riunirsi in preghiera per superare un momento così delicato. Durante le festività pasquali, quest’anno la cerimonia sarà ancor più speciale. Per permettere a tutti i fedeli di poter assistere al rito, saranno disponibili le dirette di alcune emittenti televisive, oltre che gli streaming online. “Ho accolto molto volentieri questa richiesta” spiega Monsignor Nosiglia, che aggiunge: “potrò presiedere a una lunga preghiera di fronte alla Sindone, grazie alla tv e ad internet“.

Volenteroso di sottolineare l’importanza di un evento come questo, il Monsignor ha parlato di: “una contemplazione del Sacro Telo, immagine della passione e della morte del Signore“. In un periodo così difficile e delicato a causa del Coronavirus, il Monsignor Nosiglia ha poi ricordato che: “l’amore di Gesù è più forte di sofferenze, di malattie e di contagi. Nessuno ci separerà mai dalla forza di questo amore“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, guariti a 107 e 101 anni: è record in Olanda e Gran Bretagna