A Monopoli un’influencer, figlia di un ex calciatore di Serie A, è morta durante un intervento di chirurgia estetica. Aperta un’inchiesta

Un normale intervento di chirurgia estetica si è trasformato in una tragedia. In una clinica privata di Monopoli, in provincia di Bari, una ragazza di 37 anni, che nella vita faceva l‘influencer, è deceduta ieri pomeriggio durante un’operazione di chirurgia plastica. Secondo quanto affermato dal personale medico la donna avrebbe avuto un arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell’anestesia. Alessia Ferrante, questo il nome della vittima, era originaria di Bisceglie ed era figlia di Renzo Ferrante, ex calciatore di Serie A con la maglia dell’Avellino. La procura di Bari ha aperto un’inchiesta.

E’ stato il titolare dello studio medico a chiamare i soccorsi del 118, che però non hanno potuto salvare la vita della 37enne pugliese. Alessia Ferrante, che si era già sottoposta in passato ad altri interventi di chirurgia estetica, avrebbe dovuto effettuare una liposuzione alle gambe, ma dopo la somministrazione dell’anestesia ha avuto un malore fatale. Ora il chirurgo plastico della struttura Francesco Reho è indagato per omicidio colposo. Il pubblico ministero Gaetano De Bari ha ordinato il sequestro della struttura e disporrà che venga effettuata l’autopsia. Suo padre Lorenzo, oggi 61enne, è stato un calciatore tra la fine degli anni ’70 e la fine degli anni ’80, primo giocatore di Bisceglie ad arrivare a calcare i campi di Serie A.

