Grande paura in Indonesia, dove nella notte c’è stata l’eruzione del vulcano Krakatoa. Il cratere era spento da quasi 140 anni.

E’ tornato ad eruttare nella notte tra il 10 aprile e l’11 aprile il vulcano Krakatoa in Indonesia. Grande paura per il popolo indonesiano, che ha visto una grande colonna di fumo elevarsi in cielo, successivamente c’è stato un boato e poi tanta cenere che è piovuta dal cielo. Subito dopo l’esplosione, il popolo indonesiano ha espresso tutta la sua preoccupazione attraverso Twitter.

Una doppia preoccupazione, se solamente si pensa che oltre all’epidemia da Coronavirus, c’è stata anche l’esplosione di un Vulcano che era spento da ben 137 anni. Infatti l’ultima eruzione del Krakatoa c’è stata nel 1883.

Diversi i tweet che hanno avuto grande esposizione sui social, tra i quali troviamo un utente che scrive: “Per favore, smetti di fare quel rumore in forte espansione e vai a letto, Anak Krakatau. È tardi e abbiamo già molte altre cose di cui preoccuparti“.

Mentre invece un altro utente ha testimoniato: “Vivo a Bogor e riesco a sentire i rumori così chiari come tutti gli altri. Sembra un incubo“.

Meanwhile in Indonesia:

Krakatau is erupting. Again.

Krakatau erupted so fiercely in 1883 that it destroyed itself while wrecking devastation. This is Anak Krakatau, “Child of Krakatau” rebuilt by subsequent eruptions

This eruption is not unusual but it is dangerous. Stay away https://t.co/zQPutJICmr

— Mika McKinnon (@mikamckinnon) April 11, 2020