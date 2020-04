Coronavirus: negli Usa lunghissime file alle food bank, le organizzazioni di solidarietà che offrono cibo a chi è in difficoltà.

Coronavirus: le immagini che arrivano dagli Usa, precisamente da San Antonio raccontano tutta la difficoltà che gran parte dei cittadini sta affrontando in questo periodo. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, grandi file di auto di quelli che sono definiti i “nuovi poveri” stano affollando i parcheggi delle food bank. Queste particolari organizzazioni filantropiche offrono cibo a chi si trova in difficoltà. Il metodo è quello delle food pantries, ovvero una sorta di mense per i poveri, all’interno delle quali, l’istituzione garantisce cibo.

Tutti coloro che, negli Usa, sono rimasti senza lavoro, senza reddito e quindi in gravi difficoltà economiche, si stanno recando alle food bank di San Antonio per procurasi almeno il cibo per il sostentamento. In questo particolare periodo, viste le norme di distanziamento sociale, visto anche il grande numero di richiedenti, le food bank si stanno organizzando in questo modo: consegnano il cibo direttamente nelle auto dei richiedenti.

Leggi anche >>> Coronavirus, 98.273 contagi e 18.849 morti in Italia: Trump sostiene l’Italia – DIRETTA

Coronavirus: la richiesta di cibo negli Usa

Il metodo di consegna del cibo, come riporta il Corriere della Sera, varia da città a città. Ma, in linea di massima, per evitare contagi, si tende a consegnare due scatole colme di cibo per ogni autovettura. Questo avviene indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare. Nello specifico, le immagini restituite dal Texax, San Antonio, sono quelle che risaltano più agli occhi, per le enormi dimensioni delle file che si sono create.

Ciò che risalta è anche la tipologia di autovetture presenti. Infatti, come riferisce il Corriere della Sera, molti si presentano in fila con Jeep, suv o macchine comunque lussuose, indice del fatto che chi oggi è in fila alle food bank, prima guadagnava bene. Da qui, con ogni probabilità, la denominazione di “nuovi poveri”

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus USA, record negativo: 2.100 decessi in 24 ore

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24