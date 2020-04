Coronavirus, Trump aiuta l’Italia: pronto il decreto per sostenerci. Si va dalla fornitura di attrezzature mediche alla ripresa economica post crisi

Venerdì, il presidente Donald Trump ha ordinato ai massimi funzionari dell’amministrazione statunitense di sostenere l’Italia. Gli Stati Uniti affiancheranno il nostro Paese nella lotta al coronavirus, fornendo attrezzature mediche, aiuti umanitari e altra assistenza.

In una nota a vari ministri del governo, Trump ha ordinato una serie di misure per sostenere l’Italia. Tra queste è inclusa la messa a disposizione del personale militare statunitense nel Bel Paese per i servizi di telemedicina, l’aiuto alla creazione di ospedali da campo e il trasporto di forniture.

“La Repubblica italiana, uno dei nostri alleati più vicini e più vecchi, sta affrontando una dura battaglia contro il Covid-19, che ha già causato oltre 18.000 vittime. Il loro sistema sanitario è sull’orlo del collasso e l’economia italiana rischia una profonda recessione”, ha dichiarato Trump in una nota.

L’Italia guida la triste classifica del numero di decessi da coronavirus, davanti proprio agli Stati Uniti.

Trump ha ordinato al suo segretario commerciale di incoraggiare i fornitori statunitensi a vendere prodotti richiesti dalle autorità italiane. Soprattutto si prevede un sostegno di natura sanitaria, con l’invio di tutte le attrezzature necessarie a rifornire gli ospedali più colpiti.

Il promemoria afferma che il segretario di stato, il capo dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti e il presidente della Banca di import-export americana “possono utilizzare le autorità disponibili per sostenere la ripresa dell’economia italiana“.

