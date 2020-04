Nel Regno Unito il Coronavirus sta facendo moltissime vittime, tra cui un bambino di 11 anni. Bilancio dei morti sempre più disastroso

L’Europa intera è ancora sotto la piena emergenza Coronavirus, con numeri sempre più impressionanti. Se da una parte i numeri in Italia sono in leggera diminuzione, la situazione è ancora peggiore nel Regno Unito. Nella terra di Sua Maestà nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 917 morti, tuttavia più bassi rispetto allo spaventoso record di 980 di ieri. Tra le vittime di oggi c’è anche un altro giovanissimo: è un bambino di appena 11 anni, che secondo quanto scritto dal tabloid ‘Daily Mail‘ non aveva nessuna patologia pregressa. Sempre in Gran Bretagna qualche giorno fa era deceduto un altro bambino di soli 5 anni, il più giovane d’Europa dall’inizio della pandemia.

Coronavirus, nel Regno Unito un’altra giovanissima vittima: situazione in peggioramento in UK

Non è per nulla una situazione agevole quella del Regno Unito, dove il Coronavirus è arrivato con un paio di settimane di ritardo rispetto all’Italia ma sta facendo molti danni. Con i nuovi 917 morti il totale sale a 9.865, mentre in aumento sono anche le persone contagiate (5.233 in più) per un bilancio complessivo di 79 mila casi. Secondo i dati dell’Nhs, il sistema sanitario nazionale, delle 917 nuove vittime, 823 (la grande maggioranza) si sono registrate in Inghilterra, mentre la città più colpita è Londra con 102. Gli altri morti sono in Scozia (47) e Irlande del Nord (15). In netto miglioramento il premier Boris Johnson, che è stato dimesso dalla terapia intensiva.

Errata corrige purtroppo nel frattempo i morti sono diventati 917 #covid19 #Coronavirus UK live: Death toll rises 917 to 9,875 – live updates https://t.co/Plims5PvL6 — paolo ignazio marong (@paoloigna1) April 11, 2020

