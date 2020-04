Continua a segnare numeri positivi l’epidemia di Coronavirus, infatti, scendono i nuovi contagi ma c’è preoccupazione per chi torna ad uscire.

L’epidemia da Coronavirus sembra arrestarsi, con numeri che continuano a scenderee ed un trend positivo segnato dai numeri della Protezione Civile. Così dal 13 aprile ci saranno alcune riaperture come librerie e cartolerie, ma la serrata è stata prolungata fino al 3 maggio.

A far temere il peggio, però, è il ritorno in strada di molti italiani. A testimoniare tutto ciò sono le file chilometriche per entrare nei supermercati ed il traffico in aumento in tutte le città. Infatti nella giornata di ieri, a Milano il 40% dei cittadini è tornato in strada mentre a Brescia il dato sale al 48%.

A testimoniare l’incremento del traffico ci ha pensato anche il sindaco di Firenze, Nardella. Infatti secondo il primo cittadino fiorentino, ieri in città si contavano circa 2000 macchine, più del solito. A Roma la situazione sembra essere ancora più critica, visto che il lockdown non sembra sia stato proclamato. La sindaca Viriginia Raggi, per rimediare alla situazione, ha promesso controlli anche di notte nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Coronavirus, c’è preoccupazione nonostante i numeri del bollettino

Così a causa di qualche irresponsabili, alcuni sindaci si dicono preoccupati per i prossimi giorni, specie con una festività come Pasqua alle porte. Come riporta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’irresponsabilità di alcuni cittadini potrebbe costare caro tra 10-15 giorni. Sempre Sala ha continuato affermando che forse l’iniziare a parlare di fase-2 abbia fatto fare dei ragionamenti italiani ad una fetta di popolo.

A rafforzare la posizione presa dal sindaco Sala, ci ha pensato Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Per Rezza un passo indietro sarebbe un vero e proprio suicidio, visto che la curva ci mostra una situazione di decrescita.

Infatti i numeri sono positivi da poco più di due settimane. Dal 22 marzo sono diminuiti i malati in condizioni critiche arrivando al 5% ed adeso rappresentano il 26,7% del totale dei contagiati. Aumentano invece al 7,5% il numero dei positivi asintomatici o con sintoni lievi e che adesso sono il 58,5% della popolazione, infine il restante 14,8% sono i sintomatici non gravi. Il dato più positivo sono i 34 letti liberati in terapia intensiva. Così adesso la parola d’ordine è prudenza, per evitare di fare un incredibile passo all’indietro.

L.P.

