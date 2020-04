Coronavirus, fenomeno strano e inquietante in Corea del Sud: 91 pazienti precedentemente positivi e del tutto guariti sono risultati nuovamente infetti. La notizia scuote il paese asiatico.

L’incubo coronavirus rilancia in Corea del Sud. Nel Paese asiatico, infatti, è successo qualcosa di inspiegabile e che rischia di mettere tutto fortemente in discussione. Ovvero 91 persone precedentemente positive e curate sono risultate nuovamente contagiate.

Coronavirus, 91 pazienti di nuovo positivi

A riferirlo è Jeong Eun-kyeong, direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). “Non sono ancora note le ragioni di questo fenomeno, non sappiamo spiegarcelo per il momento”, ha riferito il responsabile sanitario. Si tratta infatti di pazienti che avevano ampiamente superato la problematica, anche con la controprova dei tre test a distanza di giorni.

Eppure, improvvisamente, qualcosa ha “riattivato” il virus. Qualcuno inizia quindi a non credere in un’immunità post contagio, mentre altri parlano di una ‘ricaduta’ che verrà superata autonomamente e altri ancora ritengono che si sia trattato, probabilmente, di un difetto nei test eseguiti.

Le persone in questione ora sono sotto monitoraggio con un’equipe che studia quanto sta accadendo nel loro organismo. Bisogna individuare quanto prima la causa di quest’ondata di ritorno, scoprirne fonte e motivi.

La speranza degli scienziati, infatti, è che i cittadini guariti da Covid-19 non potessero riammalarsi, sviluppando una sorta di immunità di fronte alla minaccia. Ma se così non fosse, la situazione rischierebbe di farsi ancor più complicata e soffocante del previsto. A quel punto, ahinoi, il vaccino sarebbe l’unica e vera via di uscita. La speranza, dunque, è che si sia trattato di un errore umano in questa circostanza.

