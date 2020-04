Coronavirus, Luciana Lamorgese ha inviato una circolare a tutti i prefetti: ecco quanto ammesso dalla ministra dell’Interno.

Nella giornata di ieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga delle misure restrittive in Italia fino al 3 maggio, ma diverse attività riapriranno. In particolare, le librerie, le cartolerie, i negozi di vestiti per bambini e tutte le attività forestali. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, teme però una escalation di tensione ed esprime tutta la propria preoccupazione in una circolare inviata a tutti i prefetti. Proviamo a fare chiarezza su questa vicenda e a capire quello che è il contenuto della stessa nota.

Coronavirus, l’appello della ministra Lamorgese

Ecco le parti più salienti della circolare della ministra Lamorgese: “In un momento delicato come queste, alle difficoltà nel mondo del lavoro, potrebbero sorgere gravi tensioni. Attenzione, dunque, alla delittuosità comune e al manifestarsi di focolai di espressione estremistica. Metteremo, dunque, in campo una strategia di presidio della legalità“. In arrivo, dunque, un’ulteriore stretta sugli ingressi nel nostro paese e conferma dello stop per le navi da crociera.

