Coronavirus, Mattarella ha parlato della Pasqua che ci attende domani e di che tipo di festività sarà per un popolo distrutto dalla pandemia.

Coroanvirus, Matterella ha parlato al popolo italiano con una diretta video. Il Presidente della Repubblica ha parlato della festa che domani caratterizzerà la nostra giornata. Una festività molto strana, dato che la nazione non è di certo nello spirito giusto. Non c’è voglia di festeggiare in un momento così delicato, in cui tantissime persone stanno soffrendo e stanno morendo. La situazione è senza dubbio durissima, e non molti avranno i loro cari con loro per festeggiare. La attività sono chiuse ed il lutto alberga in tante abitazioni e nei cuori di troppe persone per sorridere. Il presidente della Repubblica ha fatto un appello proprio a loro, sostenendo che sarà un giornata dura. Un pensiero, poi, ai medici che continueranno a fare un lavoro straordinario anche domani.

Coronavirus, Mattarella: “Pasqua diversa, penseremo tanto” – VIDEO

“Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. E’ la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano; e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Sarà diverso per tutti”

