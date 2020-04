Per cercare di contenere il Coronavirus in Lombardia si allungherà il periodo di quarantena per coloro che sono risultati positivi. L’annuncio dell’assessore Gallera

In Lombardia, purtroppo, la situazione dei contagi stenta a rallentare. A oggi, secondo i dati dell’ultimo bollettino regionale, ci sono stati 57.592 casi positivi, 1.544 in più rispetto a ieri, oltre alle 10.511 vittime totali. Ancora non si vede quella tanto auspicata luce in fondo al tunnel, così la Regione ha pensato di correre ai ripari. “C’è una nuova linea guida che prevede che la quarantena per i positivi duri fino al 3 maggio” ha annunciato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Ma non è finita qui, perché secondo quanto dichiarato dal politico di Forza Italia, anche nell’immediato futuro la durata dell’isolamento sarà aumentata.

Coronavirus, in Lombardia sia allunga la durata della quarantena per i positivi: l’annuncio di Gallera

Dunque, per tutte le persone risultate positive, che già stanno trascorrendo il loro periodo obbligatorio di 14 giorni di quarantena, i tempi per tornare alla libertà si allungano fino al 3 maggio. “Chi non lavora ed è a casa avrà un certificato medico che gli permetterà di allungare il periodo di malattia fino al 3 maggio” ha aggiunto Gallera. L’assessore poi spiega le nuove linee guida: “I 14 giorni di isolamento permettono di capire se compaiono i sintomi, ma molte persone sono ancora positive dopo quel periodo, quindi lo allungheremo ulteriormente per garantire la salute di tutti. L’idea è quella di fissare questa durata, in via definitiva, a 28 giorni“.

🔵 “Sta uscendo una linea guida che prevede che la #quarantena duri fino al 3 maggio”: Lo ha detto l’assessore della #Lombardia Giulio #Gallera, spiegando che il periodo di 14 giorni previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti i #positivi.#COVIDー19 pic.twitter.com/YPTJ6lmO2R — RTL 102.5 (@rtl1025) April 11, 2020

