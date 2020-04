Uscito dalla terapia intensiva causa Coronavirus, Boris Johnson è ancora ricoverato in ospedale, e riceve ogni giorno lettere d’amore dalla fidanzata

Il Coronavirus ha ormai colpito Paesi in ogni angolo del Mondo. Dopo esser partita dall’Asia, la pandemia ha subito colpito l’Europa, partendo proprio dall’Italia. La situazione è inevitabilmente peggiorata, e ora anche le altre potenze europee stanno avendo a che fare col Covid-19. Tra queste, la Gran Bretagna sta registrando numeri terrificanti. Il Primo Ministro Boris Johnson è uscito pochi giorni fa dalla terapia intensiva dopo essere risultato positivo, ma continua ad essere ricoverato.

I tabloid inglesi si sono appassionati alla sua storia d’amore con Carrie Symonds, la fidanzata 32enne incinta e prossima al parto. Secondo quanto riportano i media britannici, i due si sentirebbero in continuazione, con la Symonds che invia lettere ogni giorno per rendere meno pesante il difficile periodo che Boris Johnson sta vivendo in ospedale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, guariti a 107 e 101 anni: è record in Olanda e Gran Bretagna

Dai social critiche ai media britannici: più peso a Boris Johnson che a situazione Coronavirus

La storia d’amore tra il Primo Ministro britannico Boris Johnson e la fidanzata Carrie Symonds (in dolce attesa) ha sicuramente suscitato l’interesse dei principali tabloid inglesi. Questo eccessivo peso dato alla loro love story ha fatto storcere al naso a diversi utenti social. Molti, infatti, accusano i media di aver dato maggior peso alle condizioni di Boris Johnson che ai numeri pesantissimi delle vittime da Coronavirus.

Nello specifico, le critiche si sono rivolte al tabloid The Sun che, nella giornata di ieri, ha titolato “Un venerdì veramente santo” facendo riferimento al fatto che Boris Johnson fosse uscito dalla terapia intensiva. Il tutto non tenendo conto che, nel frattempo, si registravano 953 nuove vittime, per un totale di 9016 decessi in tutto il Regno Unito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Arcuri: “Serve responsabilità, saremo fuori pericoloso solo col vaccino”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24