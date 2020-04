Coronavirus, parla Domenico Arcuri. In vista di Pasqua, il commissario ha voluto mandare un messaggio importante agli italiani soprattutto in vista della fase 2 anti Covid-19.

Guai ad abbassare la guardia, perché non siamo alla fine del tunnel ma questo anzi lo si vedrà solo con l’arrivo di un vaccino. A ribadirlo, affinché gli italiani non si rilassino in questi giorni lievemente positivi, è il Domenico Arcuri intervenuto in conferenza stampa.

“Voglio iniziare rivolgendo a tutti voi un appello importante per Pasqua e Pasquetta: non fate sciocchezze, abbiate il senso di responsabilità perché il virus non è sconfitto”, ha asserito il commissario straordinario incaricato per l’emergenza da Covid-19.

Coronavirus, l’avviso del commissario Arcuri

Arcuri ha citato anche il terremoto de L’Aquila per rendere la proporzione del dramma che stiamo vivendo: “Siamo sulla buona strada, ma non siamo ancora alla fine e per uscirne del tutto dovremo essere responsabili. Negli ultimi quattro giorni abbiamo perso 3.266 persone, un numero totale 7 volte superiore al terremoto vissuto a La Aquila nel 2009”.

Il commissario, inoltre, ribadisce la verità nuda e cruda: saremo salvi solo e unicamente quando vi sarà un vaccino. “Non ci metteremo definitivamente alle spalle questa storia – riferisce – finché non verrà scoperto un vaccino. Fino ad allora dobbiamo aiutarci e non possiamo sbagliare i tempi dell’uscita dalla fase 1″.

Nel frattempo, mentre i contagi diminuiscono, cresce la potenza sanitaria in termini strutturali: “Avevamo l’obiettivo di raddoppiare i posti letto delle terapie sub-intensive. Bene: li abbiamo incrementati di sei volte. Erano 6.525 all’inizio della crisi, oggi sono 35.903”.

