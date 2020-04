Carlo Sabatini è morto. Il famosissimo doppiatore italiano è venuto a mancare poche ore fa, come scritto nell’annuncio della famiglia.

Il cinema non fa altro che allietare le nostre giornate. Serie Tv e film ci aiutano a dare un senso alle nostre giornate, a sondare noi stessi, a comprendere meglio chi siamo e così comprendere anche meglio gli altri. Ci intrattengono, ci divertono, ci fanno piangere, ci fanno emozionare. Impossibile non trovare qualcuno che, davanti ad un film od una serie tv, non si sia commosso almeno una volta. Ed in tanti sicuramente avranno provato emozioni fortissimi guardando quello che accadeva a schermo mentre ascoltavano la voce di Carlo Sabatini. Con il suo timbro, le sue parole, il suo tono, ha raccontato personaggi e storie indimenticabili, che sono assolutamente indimenticabili.

Carlo Sabatini è morto, era la voce di zio Phil e Magneto

A dare l’annuncio della morte del famosissimo Carlo Sabatini è stato il figlio, Gabriele Sabatini. Carlo ha prestato la sa magnifica voce per delle pellicole indimenticabili, che resteranno per sempre alla storia. Sua è stata la voce che ha accompagnato per anni lo zio Phil della serie “Il Principe di Bel Air”. Sua anche la voce di Magneto della famosa saga “X-Men”. Ha anche doppiato, tra gli altri, Alain Delon ne “Il Gattopardo”.

