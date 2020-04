Il calciomercato del Milan è già nel vivo: i rossoneri vogliono un grande nome a centrocampo, e puntano alla rivelazione dell’anno in Serie A

La Serie A, così come tutte le altre competizioni nazionali ed internazionali, è ferma da ormai più di un mese a causa del Coronavirus. Le varie federazioni stanno discutendo quotidianamente per capire il futuro di questa stagione calcistica. Nonostante questo, però, le società non rimangono ferme, e il calciomercato è già vivo. Il Milan vuole puntellare il centrocampo, e punta al grande nome.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri avrebbero individuato in Sandro Tonali il giocatore adatto ai parametri societari. Il Brescia, per il giocatore rivelazione dell’anno in Serie A, chiede almeno 50 milioni di euro, troppi per le casse del fondo Elliott. Il Milan vorrebbe invece inserire contropartite per far abbassare il prezzo del cartellino: si parla di uno tra Gabbia e Plizzari, più un conguaglio di 25/30 milioni di euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus e Serie A, c’è una data possibile per la ripresa

Calciomercato, non solo Milan: quante pretendenti per Tonali!

Sicuramente per la prossima sessione di calciomercato, il nome di Sandro Tonali sarà sul taccuino di molte big italiane e non. Il Milan ha fatto intendere di voler acquistare il giocatore (che ha professato la sua fede milanista). Oltre ai fondi delle possibili cessioni di Kessié e Paquetà, i rossoneri vorrebbero puntare anche sull’inserimento di uno tra Gabbia e Plizzari come contropartita tecnica, in modo da abbassare il costo del cartellino.

Ma la squadra di via Aldo Rossi non è l’unica pretendente al gioiellino del Brescia. Anche Inter e Juventus sarebbero molto interessate. Al momento i nerazzurri sarebbero più defilati, considerando i 50 milioni richiesti troppo eccessivi. I bianconeri, invece, avrebbero in mente una strategia simile a quella del Milan, e vorrebbero inserire come contropartita Nicolussi Caviglia, al momento in prestito al Perugia. Ma occhio anche alle big europee, con il Paris Saint-Germain che potrebbe affondare il colpo per portare il centrocampista sotto la Tour Eiffel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pronta la trattativa per Messi: i dettagli