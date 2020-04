Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici sta pensando al colpo da 90 per l’estate

La Juventus la prossima estate sarà concentrata sul calciomercato per dare la giusta svolta qualitativa al centrocampo. Molto dipenderà anche dalle uscite visto che il reparto è sovraffollato al momento. Quindi bisognerà fare le giuste valutazioni sugli attuali interpreti prima di passare agli acquisti. Gli ultimi due arrivati la scorsa estate sono stati Ramsey e Rabiot, entrambi a parametro zero. Il primo, oggetto misterioso, avrà un’altra chance. Il francese invece potrebbe fare le valigie e su di lui c’è già il Tottenham: il prezzo viaggia sui 30 milioni di euro. C’è poi Khedira, il cui contratto scadrà nel 2021, che potrebbe finire in MLS. Matuidi a fine febbraio ha rinnovo per un’altra stagione, mentre Bentancur rimane il perno del futuro. La questione più spinosa rimane quella legata a Pjanic perché in base alla decisione sul suo futuro si programmeranno quelli che sono gli acquisti. Il bosniaco infatti ha un valore di mercato da 80 milioni di euro ed ha PSG e Manchester City sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus, Kante possibile ma non è l’unico obiettivo

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe nuovamente posato gli occhi su N’Golo Kantè. Il Chelsea potrebbe decidere di lasciarlo andare ed allo stesso tempo Sarri vorrebbe riabbracciare il suo vecchio pupillo. Questo, però, non è l’unico francese che piace ai bianconeri. Nel mirino c’è anche Paul Pogba del Manchester United. Molto, come già accennato, dipenderà dal futuro di Pjanic. Se dovesse restare, il tesoretto da 80 milioni permetterebbe entrambi i colpi bleu. Sergej Milinkovic-Savic della Lazio è il terzo obiettivo che Lotito vuole far pagare davvero caro se deve liberarsene. Si parla di circa 150 milioni di euro. A dispetto di tutto, molto dipenderà anche dai risvolti del coronavirus sull’economia dei club. Questa potrebbe infatti risultare anche un’estate volta al risparmio.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus e Serie A, c’è una data possibile per la ripresa