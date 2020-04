Beatles, un raro manoscritto di “Hey Jude”, realizzato da Paul McCartney, venduto per una cifra record all’asta

Il testo scritto a mano dell’artista Paul McCartney della canzone di successo dei Beatles “Hey Jude” è stato venduto venerdì per 910.000 dollari. La cifra è nove volte superiore rispetto alla sua stima originale, ha dichiarato la casa d’aste Julien’s Auctions.

Un bass drum vintage con il logo dei Beatles che fu usato durante il primo tour nordamericano della band inglese nel 1964 è stato un altro oggetto di punta, in vendita per 200.000 dollari.

All’asta c’erano oltre 250 oggetti dei cimeli dei Beatles offerti online da Julien in occasione del 50° anniversario della rottura della band.

Un disegno di John Lennon e della moglie Yoko Ono chiamato Bagism, un termine coniato per fare satira sugli stereotipi, è stato venduto per $ 93.750. Mentre un posacenere usato dal batterista dei Fab Four, Ringo Starr, negli studi di registrazione di Abbey Road a Londra ha ottenuto $ 32.500.

Il palco in legno del piccolo locale di Liverpool dove la band si è esibita prima di raggiungere la fama è andato a $ 25.600.

Prima della vendita, Jason Watkins, specialista musicale delle aste di Julien, aveva descritto il foglio con le note affrettate di McCartney per una registrazione in studio del 1968 di “Hey Jude” come molto rara e preziosa.

“È ovviamente una canzone molto iconica che tutti conoscono“, ha detto Watkins. “Questi testi scritti a mano sono stati usati in studio come guida durante la registrazione“.

La vendita avrebbe dovuto avvenire online e all’Hard Rock Cafe di Times Square a New York, ma è stata effettuata solo su internet a causa della pandemia di coronavirus.

SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit “Hey Jude” written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.

Sold today in our special “All Beatles” live auction at https://t.co/sIaddGvvQg.#TheBeatles #JuliensAuctions #Auction pic.twitter.com/fxnN6NgpKm

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 10, 2020