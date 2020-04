Gli One Direction tornano insieme per festeggiare il 10° anniversario dalla fondazione. Un grande regalo per tutti i fans della boy band inglese

Gli One Direction stanno per tornare. La boy band inglese, formatasi nel 2010 durante la settima edizione del talent show ‘X Factor UK‘, ha scalato le vette delle vendite discografiche in tutto il mondo, divenendo dei veri e propri idoli per milioni di adolescenti. Il gruppo musicale pop composto da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson, che nel 2015 si sono temporaneamente separati per intraprendere la carriera da solisti, tornerà eccezionalmente insieme. Per festeggiare la ricorrenza dei 10 anni dalla formazione, la band britannica sta lavorando ad un progetto condiviso e una clamorosa riunione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, lutto nel mondo della musica: John Prine morto a 73 anni

Gli One Direction pronti a tornare insieme dopo 5 anni: l’annuncio della band

La notizia bomba è stata data direttamente dal componente della band Liam Payne, in un’intervista al tabloid britannico ‘The Sun‘, durante la presentazione del suo ultimo singolo. Il cantante ha affermato di essere in costante contatto con gli altri 3 colleghi, non menzionando però Zayn Malik, colui che lasciò la band nel 2015. “Si sta avvicinando il grande anniversario – ha annunciato Payne – non c’è miglior momento per tornare insieme a lavorare in un progetto comune“. Tornano a sognare i milioni di giovani fans degli One Direction, capaci di vendere oltre 50 milioni di dischi. Il gruppo può vantare anche quattro ‘Brit-Award‘ e quattro ‘Mtv Video Music Award‘ e secondo una rivista inglese nel 2014 è stata la boy band più ricca della storia della musica britannica con un patrimonio di 14 milioni di sterline a testa.

Liam talking about being in touch with the boys and 10th anniversary of one direction has made all of us go crazy. Our 1d family stayed together even when people said that the band is dead. We’ve become stronger than ever. Hope we stay together till the end. #OneDirection2020 pic.twitter.com/vz1Ml0K8Cy — 1d is love🌍❤️ (@Skshey_1D) April 10, 2020

LEGGI ANCHE >>> Benji e Fede si separano: l’annuncio sconvolge i fans