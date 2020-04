MES, ecco quanto dichiarato in questi istanti dal premier Giuseppe Conte su twitter all’indomani dell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo.

Appena poche ore dopo l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo sulle misure da adottare per ovviare all’emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte dice la sua in merito a questo delicato argomento. Ecco quanto ammesso in questi istanti dal premier su twitter: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi“.

Mes, la posizione di Vito Crimi

Ecco, invece, il commento del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi: “Non è stato firmato o attivato nessun Mes e non lo faremo, basta bufale. Questa sera l’eurogruppo ha concordato un pacchetto di proposte da sottoporre al prossimo Consiglio europeo, al quale partecipano i leader degli Stati membri. In questo pacchetto di proposte mancano gli Eurobond ma è prevista l’apertura di una linea di credito del Mes. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità, Il Movimento 5 Stelle continua a sostenere la linea di sempre, che è anche la linea del governo più volte rivendicata dal Presidente Conte: sì Eurobond, no MES. In ogni caso, poiché il Mes è una linea di credito a cui ogni paese può liberamente decidere se accedere, ribadiamo che il Movimento 5 Stelle non sarà disponibile in nessun caso a votare l’attivazione del Mes per il nostro Paese“.

