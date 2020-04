Lezioni online, hacker stanno facendo di tutto per compromettere definitivamente il sistema. Le società che gestiscono i servizi sono in seria difficoltà.

E’ sempre più difficile continuare a fare lezione online. L’inevitabile stanchezza e monotonia che si prova quando si partecipa alla classe tramite sistemi informatici non è qualcosa da sottovalutare. I continui problemi legati, poi, alle cadute di connessione ed alla possibilità di disconnessione dai server. Chi frequenta la scuola o l’università, oppure chi vive con qualcuno che lo fa, capisce senza dubbio. I problemi tecnici sono praticamente all’ordine del giorno, ed ora la situazione potrebbe essere ancora più complicata. Perché in queste ore le società che gestiscono i servizi informatici per le lezioni online stanno venendo continuamente attaccate da hacker. E non è assolutamente scontato che resistano a lungo, anzi. Più passa il tempo e più la situazione di complica a causa della difficoltà nel resistere ai tentativi di penetrazione informatica.

Lezioni online, hacker attaccano continuamente: Axios in difficoltà

Ad affermare la difficoltà in cui le società che gestiscono piattaforme di videoconferenze è Axios Italia. La società, che sviluppa sistemi informatici per le lezioni online ed i registi elettronici. Axios ha confermato di essere stata sottoposta a diversi attacchi informatici, che ne stanno minando la stabilità. Nella pagine iniziale si legge:

“Gentile Cliente purtroppo da questa notte la nostra struttura è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker. Abbiamo bloccato questo attacco grazie al tempestivo intervento dei nostri tecnici e quelli di Aruba Enterprise, purtroppo il servizio nella giornata di oggi potrà subire delle alterazioni e non funzionare regolarmente”.