Non c’era alcun dubbio: la quarta stagione de La casa di carta si conferma un vero e proprio successo

E’ stata attesissima e consumata in sole 8 ore: la quarta stagione de La casa di carta si è confermata un successone. Secondo Parrot Analytics dal dall’uscita della Parte 4 de La casa di carta è stata 31,75 volte più richiesta a livello globale di serie di successo come Il Trono di Spade, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld. Ha conquistato tutte le case del mondo, restano al primo posto delle Serie TV più viste di Netflix anche dopo una settimana dalla sua uscita.

La casa di carta, ci sarà la 5° stagione?

Neanche è terminata la quarta stagione che i fan accaniti si sono subito precipitati a chiedere una quinta stagione. Troppi quesiti avvolgono le menti di tutti gli appassionati della Serie TV targata Netflix, e gli ideatori non vogliono deludere nessuno. Per cui, sì, è stata confermata una quinta stagione, ma le riprese dovranno aspettare. Causa Covid-19, le riprese della stagione sono state rimandate a data da destinarsi. Cosa aspettarsi dalla Parte 5?