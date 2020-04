Coronavirus sondaggio, un italiano su tre sostiene di presentare i sintomi riconducibili alla famosa malattia originaria di Wuhan.

La paura è tanta ed il fatto di non poter fare altro che pensare alla situazione in cui viviamo non aiuta. Impossibilitati ad uscire, stressati e spaventati, si finisce col ritornare alla mentre sempre allo stesso problema. Con la cura ancora lontanissima dalla sintetizzazione, ecco che in tanti sono terrorizzati dall’idea di aver preso il virus originario della Cina. Con un numero enorme di persone asintomatiche, ecco che la paura diventa anche fondata. Il virus ci mette molto tempo a manifestarsi, e certe volte i suoi effetti sono molto blandi o non del rutto individuabili. La paura, però, non è una buona consigliera e pare che in tantissimi italiani siano parecchio spaventati. Nelle ultime ore si parla di tantissime persone che avrebbero sostenuto, di fatto, di poter essere inette dal coronavirus.

Coronavirus, un italiano su tre conferma di avere sintomi: il sondaggio

Tramite il sito web di Noto Sondaggi, è possibile interrogarsi sul coronavirus. Chi partecipa deve dire se ha qualche sintomo riconducibile al coroanvirus, ed interrogarsi sulla situazione. Alla fine è risultato che un italiano su tre sostiene di avere dei sintomi che sono chiaramente simili a quelli del COVID-19. Ciò significherebbe il 30% della popolazione infetta. E’ necessario però ricordare che si parla di sondaggi senza prove concrete. Qualcuno potrebbe aver mentito, altri potrebbero semplicemente essersi fatti prendere dalla paura, dall’ansia, dall’ipocondria. Soltanto i tamponi possono dare dei numeri veri e sicuri.

