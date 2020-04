Coronavirus, scoperta fondamentale a Pechino. Come riporta ‘Science Magazine’, è stato individuato il motore che fa moltiplicare il Covid-19. Ora sarà possibile studiare farmaci ad hoc per bloccare questo meccanismo e, nel frattempo, c’è un’altra buona notizia.

La strada per il vaccino al coronavirus è ancora lunga, ma nel frattempo arriva una scoperta comunque importante per questa lunga battaglia. Come infatti riporta Science Magazine, è stato scoperto il ‘motore’ che permette al Covid-19 di moltiplicarsi. Ossia l’enzima chiave che consente la diffusione dell’organismo attaccandolo violentemente.

Researchers report the structure of a polymerase of SARS-CoV-2 that is a primary target for the antiviral drug remdesivir, work that will fuel efforts to develop this and other antiviral drugs. Read the research in Science: https://t.co/NfBpuGwOX1 #coronavirus pic.twitter.com/U1Leq4uO34

— Science Magazine (@ScienceMagazine) April 10, 2020