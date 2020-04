Emergenza da Covid-19, Giuseppe Conte parla agli italiani. Il Presidente del Consiglio è atteso a breve a Palazzo Chigi per gli ultimi aggiornamenti.

Coronavirus, è arrivato finalmente l’intervento del Premier Giuseppe Conte. Dopo un pomeriggio di attesa dopo il tweet di stamane, il presidente del Consiglio è intervenuto da Palazzo Chigi per fare il punto della situazione in Italia.

“Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”, è questo quanto postato in mattinata dando appuntamento a tutti gli italiani.

Coronavirus, la conferenza del Premier Conte

Il Premier parte subito con l’annuncio relativo al nuovo lockdown: “Abbiamo appena predisposto un nuovo Dpcm con cui proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo ovviamente tutte le responsabilità politiche. E’ una decisione maturata dopo diversi incontri con i vari ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le regioni, le provincie, i comuni, con i sindacati del mondo delle imprese e delle industrie e con le associazioni di categoria”.

I motivi del nuovo prolungamento: “Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento stanno dando dei frutti, stanno funzionando e stiamo ottenendo anche importanti riconoscimenti. L’ufficio europeo dell’organizzazione mondiale della sanità ha ribadito che l’Italia si sta dimostrando un esempio anche per gli altri paesi, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi finora compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo di perdere tutti i risultati positivi e sarebbe una grande frustrazione per tutti poiché dovremmo partire da zero con un aumento delle vittime”.

Dunque bisogna restare a casa a oltranza per uscirne vincitori: “Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, soprattutto adesso che arriva la Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Siamo tutti immagino di ripartire. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Questo obiettivo dipenderà dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo rispettando le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le regole e le distanze sociali”.

Ma il Premier promette anche un’anticipazione della chiusura totale, se vi sarà la possibilità: “La proroga vale anche per le attività produttive, perché continuiamo a mettere la salute al primo posto pur tenendo in considerazione tutti gli altri aspetti. Ma non siamo nella condizioni di poter ripartire a pieno regime. Quello che vi posso promettere è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti, cercheremo di provvedere di conseguenza. Ma c’è qualche piccola variazione sulle attività produttive”.

Conte annuncia i negozi che saranno riaperti dalla prossima settimana: “Dal 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini. Avevamo ricevuto tante richieste e avevamo tante difficoltà segnalate. Quindi apriamo con ponderazione queste attività. Apriremo anche altre attività, come la silvicoltura. Sarebbe il tagli dei boschi. Bisogna rifornire i combustibili solidi, la legna, e anche varie attività forestali”.

Si va verso la fase 2: “I lavori per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto e siamo già a lavoro per far ripartire il tutto in estrema sicurezza. Avverrà attraverso un programma articolato e organico. Dovendo convivere col virus, stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri. L’istituzione di un gruppo di lavoro di esperto e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Sul protocollo in ambito lavorativo: ““C’è anche il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Noi lo abbiamo già siglato con tutte le parti in gioco. Quella è la nostra bibbia per ripartire nei contesti lavorativi. I nostri scienziati lo stanno integrando e rafforzando e sarà quello che permetterà una ripresa produttiva. Quindi la raccomandazione ai titolari delle aziende è di approfittare di questo stop per sanificare gli ambienti e per attrezzarsi di tutti i mezzi utili per rispettare le norme”.

“Il nostro obiettivo sarà sempre contenere l’indice di contagio, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci un’esplosione della curva di contagio. E dovremmo anche ripensare alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire come incentivare gli spostamenti per raggiungere i posti di lavoro per evitare di prendere i mezzi e creare assembramenti”.

“Per quanto riguarda l’Europa, serviranno 1.500 miliardi di euro per fronteggiare questa emergenza europea. E’ la più significativa che l’Europa, e che per certi verso il mondo, sta affrontando dal dopo guerra. Le proposte che ieri sono state messe sul tavolo dai ministri dell’Eurogruppo, sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un grande lavoro. Ma è un primo passo che l’Italia giudica ancora insufficiente. Bisogna costruire infatti qualcosa di ancor più ambizioso”.

“Serve un fondo che deve essere finanziato con una vera e proprio condivisione dello sforzo. Come con gli eurobond. Il fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre e alle risorse necessarie per un’economia di guerra. E il fondo deve essere disponibile subito. La risposta potrà anche arrivare, ma se giungerà tardi sarà tardi”.

“Le proposte dell’eurogruppo contengono anche lo schema per la disoccupazione, la cassa integrazione. Sul tavolo sono stati messi degli strumenti significativi, ma noi riteniamo il più adeguato l’Eurobond e condurremo fino alla fine la nostra battaglia”.

“Sul MES vedo che in Italia, sin dalla scorsa notte, si è elevato un dibattito assolutamente legittimo e vivace. Vi assicuro che il Governo troverà l’opportunità per informare tempestivamente col Parlamento e tutti i rappresentanti del popolo che siedono lì. Ma è altrettanto importante che questo dibattito avvenga con chiarezza e senza falsità”.

“Il MES esiste dal 2012, non esiste da ieri e non è stato attivato l’altra notte come è stato falsamente detto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non è assolutamente così. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre, ma guarda infaccia e parla agli italiani. Questa è una menzogna”.

“L’Italia non ha bisogno del MES. Perché l’Italia ritiene il mezzo totalmente inadeguato e inadatto. Ci stiamo battendo per avere questo ventaglio di nuovi strumenti e combatteremo con coraggio. Ma ieri è successo qualcosa di nuovo: c’è un intero paragrafo destinato ad accogliere la nostra prospettiva degli eurobond”.

“Le falsità e le menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa. Avevo chiesto all’opposizione di essere accomunati in questa lotta. Invece le notizie false rischiano di indebolire non il Premier Giuseppe Conte o il Governo, ma l’intera Italia. Perché vi assicuro che è un negoziato difficilissimo. Ripeto che il MES è uno strumento assolutamente inadeguato e inopportuno. La risposta o è ambiziosa o non è”.

“Molti Stati hanno richiamato gli strumenti esistenti, tra cui il MES. Io ho detto subito che non stiamo a parlare di MES. L’Italia non è interessata, è nell’avamposto ed è una comunità particolarmente sofferente come la Spagna. Ma adesso anche altri Paesi stanno vivendo questa situazione. E ho detto subito che il MES non è lo strumento. Ma alcuni Paese ritengono il MES confacente ai loro bisogni”.

“L’Italia accetta di discutere di un MES non condizionato, di qui la battaglia per avere un MES senza condizioni. Se è una trappola, si assuma la responsabilità pubblica chi c’era. Perché c’era un Governo di centrodestra e la Meloni era un ministro. Quindi non c’era l’attuale Governo”.

“Non mi chiedete delle date e a ipotecare un futuro perché non è nello stile nel governo buttare delle date a caso. Dobbiamo continuare su suggerimento degli esperto ma assumendoci tutte la responsabilità delle decisioni politiche che ci competono. Sicuramente ipotizziamo una ripresa delle attività a pieno regime ma con protocolli sanitario molto rigori. Perché il virus non riusciremo a debellarlo. E anche se ci riuscissimo, potrebbero esserci dei contagi di ritorno”.

“Immaginate cosa significa riattivare il turismo. Dobbiamo essere predisposti anche per prevenire un contagio di ritorno. Detto questo, lavoreremo al prossimo decreto per le misure economiche per quanto riguarda l’ultima parte di aprile. Vi chiedo di comprendere il momento, non è assolutamente facile e non abbiamo un Paese predisposto per affrontare un’emergenza di questo tipo. Un’emergenza che nessuno al mondo immaginava”.

“L’Emergenza riguarda l’intero pianeta. Quello che dobbiamo fare adesso è erogare le risorse per aiutare i cittadini e preservare il nostro tessuto e sburocratizzare il nostro Paese. Grazie a tutti e ovviamente buona Pasqua”.

