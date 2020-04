Un giovane migrante è risultato positivo al Coronavirus dopo essere sbarcato in Italia. Isolato l’hotspot di Pozzallo, protesta il Sindaco

Caso di positività al Coronavirus per un migrante a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Un 15enne egiziano, arrivato a Lampedusa con una imbarcazione di fortuna nei giorni scorsi e trasferito poi da Porto Empedocle con altri migranti, è risultato affetto da Covid-19. Il ragazzo è stato subito messo in quarantena dal momento del suo arrivo dopo che il medico dell’hotspot ha constatato i sintomi di febbre a 38 e la congiuntivite, riconducibili al virus. Il tampone, poi, ha dato conferma di quanto temuto. La struttura di accoglienza e identificazione è stata immediatamente messa in isolamento dopo l’ordinanza del Sindaco.

Coronavirus, migrante risultato positivo al Coronavirus a Pozzallo: la rabbia del Sindaco

Sono momenti di preoccupazione a Pozzallo, dove nell’hotspot un giovane migrante egiziano è risultato positivo al Coronavirus. La struttura è stata messa in quarantena dal Sindaco con un’ordinanza. Ma il primo cittadino del comune ragusano Roberto Ammatuna ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento per accertare se ci siano stati mancati controlli medici ai migranti trasferiti. Ammatuna, inoltre, questa mattina ha incontrato il Prefetto per capire come gestire la situazione, ma al momento è stato disposto l’isolamento del centro. Il Sindaco ha chiesto anche che vengano effettuati i tamponi a tutti gli operatori sanitari della struttura, affinché venga garantita la sicurezza dell’intera comunità. Il ragazzo trovato positivo al Covid-19 faceva parte di un gruppo di persone precedentemente sbarcate a Lampedusa in seguito trasferite a Pozzallo, con tappa intermedia a Porto Empedolce. Nell’hotspot sono accolte attualmente 50 migranti.

