Indonesia: nonostante l’emergenza Coronavirus, Herman Maulanasyah tiene aperta la sua attività di parrucchiere, con le dovute precauzioni.

Coronavirus: il singolare caso di Herman Maulanasyah, parrucchiere in Indonesia, suscita molta curiosità in questo periodo di emergenza mondiale. Come riporta Skytg24, infatti, Herman, che gestisce un salone nella città di Bogor, continua la sua attività di parrucchiere accogliendo i clienti con un particolare abbigliamento fai da te, costituito da mascherina, guanti in lattice, stivali di gomma e una tuta protettiva.

Herman Maulanasyah ha deciso di tenere aperto il suo salone e, come riporta Skytg24, ogni giorno, prima dell’ingresso dei clienti, indossa il particolare abbigliamento “home-made” di protezione. In base a quanto leggiamo, Herman si è creato due casacche protettive in modo da poterle cambiare e igienizzare ogni giorno. Le sue parole, riportate da Skytg24: “Voglio mostrare vicinanza ai medici che ogni giorno si devono vestire così per curare i pazienti”.

Leggi anche >>> Coronavirus, 96.877 contagi e 18.279 morti in Italia: negli Usa altri 2mila morti – DIRETTA

Coronavirus: la situazione in Indonesia

Nel frattempo, i dati riportati dalla John Hopkins University, parlano di 3.293 casi totali in Indonesia. Il maggior balzo giornaliero di decessi, come riporta agenzianova, si è registrato nella giornata di ieri (9 aprile), con 40 decessi totali. Il numero di morti in Indonesia, causati dal CoVid-19 è salito dunque a 280, mentre sono 252 i guariti. L’Indonesia è diventato dunque, già da qualche giorno, il primo Paese del sud-est asiatico per numero di decessi da Coronavirus e questo rappresenta una grande problematica, dal momento che la carenza di posti letto nel Paese è una carenza importante. Anche per quanto riguarda il personale sanitario e le strutture di terapia intensiva, l’Indonesia registra forti carenze per gli alti numeri che si stanno registrando. Come riporta agenzianova, gli esperti temono che il Paese possa diventare, in breve tempo, uno degli epicentri mondiali della pandemia da Coronavirus.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, aumenta il rischio contagio nei centri d’accoglienza

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24