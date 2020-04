Coronavirus, gli effetti della quarantena: cosa accade a mente e fisico. Lo studio scientifico condotto su 64 città cinesi è stato realizzato dall’Università di Adelaide, di Tongji e di Sydney

Il primo studio per esaminare la salute di coloro che hanno vissuto in una situazione di quarantena ha scoperto che solo un mese di reclusione può avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale.

Effettuato da ricercatori dell’Università di Adelaide, dell’Università Tongji e dell’Università di Sydney, in Australia, il nuovo studio ha esaminato 369 adulti provenienti da 64 città della Cina dopo aver vissuto in isolamento per un mese a causa dell’attuale epidemia di coronavirus.

I sondaggi hanno rivelato che in un mese di lockdown, il 34 percento dei partecipanti non aveva lasciato la propria casa. Il 14 percento invece aveva lasciato la casa solo una volta e il 22 percento aveva lasciato la propria casa più di cinque volte. Più di un quarto dei partecipanti (27%) è uscito per andare a lavorare nel proprio ufficio. Il 38% ha lavorato da casa e il 25% ha smesso del tutto di lavorare.

I risultati, pubblicati sulla rivista Psychiatry Research, hanno anche mostrato che coloro che hanno smesso di lavorare hanno riportato peggiori condizioni di salute mentale e fisica. Anche i livelli di angoscia erano più alti, mentre il livello di soddisfazione nella vita era inferiore rispetto a quelli che hanno continuato a lavorare in ufficio. Anche le persone in regime di smart working hanno mostrato una salute mentale migliore di quelle che smettevano di lavorare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, possibile proroga delle misure di isolamento a casa fino a maggio

Coronavirus, gli effetti della quarantena: cosa accade a mente e fisico

Dalla ricerca scientifica si evince che quelli con problemi medici cronici che vivevano in aree più colpite dal Covid-19 hanno riportato anche una minore salute fisica e mentale e soddisfazione della vita. Tuttavia, lo stesso non è stato trovato tra quelli senza alcuna problematica di base.

“Poiché molte parti del mondo stanno appena iniziando a bloccarsi, abbiamo esaminato l’impatto della quarantena di un mese sulla salute delle persone, sull’angoscia e sulla soddisfazione della vita“. Ad affermarlo l’autore principale, il dott. Stephen Zhang.

“Lo studio offre una sorta di sfera di cristallo nella salute mentale dei residenti australiani dopo che sono stati bloccati per un mese“, ha aggiunto il dottor Zhang. In più sottolinea che coloro che smettono di lavorare o hanno patologie pregresse potrebbero essere più a rischio.

“Non siamo rimasti sorpresi dal fatto che gli adulti che hanno smesso di lavorare abbiano riportato peggiori condizioni di salute. Il problema è sia mentale che fisico, nonché legato all’angoscia“, ha aggiunto il co-autore Professor Andreas Rauch. “Il lavoro può fornire alle persone un senso di scopo e routine, che è particolarmente importante durante questa pandemia globale“.

Viene anche sottolineato come mantenere un’attività fisica costante, benchè limitata dalla mancanza di attrezzature specifiche all’interno dell’appartamento, aiuti di gran lunga sia il fisico che l’umore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, possibile proroga delle misure di isolamento a casa fino a maggio

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24