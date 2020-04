Coronavirus, fosse comuni negli Stati Uniti d’America per chi è morto dopo l’infezione. La situazione è molto dura ed ora le persone scoprono un nuovo significato della parola “orrore”.

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio l’umanità. C’è tantissima paura ed ogni ora la situazione precipita. In Italia le cose sono complicate, ed i bollettini pubblicati ogni 24 ore descrivono un momento complesso, in cui sacrifici vengono fatti per combattere la morte. In America le cose stanno man mano peggiorando. L’infezione è arrivata dopo rispetto che in Europa ed in particolare in Italia, e quindi il picco è ben lungi dall’essere prossimo. La densità abitativa di alcune zone e delle scarse misure di protezione, poi, hanno solo preparato il terreno per il COVID-19.

Coronavirus, fosse comuni per i malati: orrore in America – VIDEO

Sempre più persone muoiono in America a causa dell’infezione da coroanvirus e per questo il sistema sta faticando e non poco. Ora, però, arriva anche un video che sta facendo spaventare tante persone. Pare, infatti, che chi è morto di coronavirus venga messo in fosse comuni, che poi vengono ricoperte. Di seguito il video che sta girando sui social network e che viene direttamente da New York, focolaio di COVID-19 in America.

More bodies are being buried in trenches like this in Hart Island off the Bronx as New York’s #coronavirus death toll rises. New York reported its deadliest day on Thursday with 824 deaths in one day. More @business: https://t.co/Nwej6yY6VE #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/LNmp33mC2A — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 10, 2020

