Niente vacanze quest’anno. Parola del dottor Mario Schiavina, direttore dell’Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’esperto, intervenuto ai microfoni dell’ANSA, ha mandato un messaggio chiaro a tutti gli italiani in vista dell’estate.

Il momento attuale, riferisce il professore, non deve illudere. E così malgrado le buone notizie e l’ottimismo, la problematica è tutt’altro che risolta e questa ci farà vivere anche una nuova stagione in maniera diversa dalle solite.

Coronavirus, niente vacanze quest’anno

“E’ l’andamento dei numeri a determinare se siamo in pace o in guerra. Adesso non siamo ancora in pace. Pensare che, perché c’è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare”, riferisce lo pneumologo.

Così “come i ponti per il 25 aprile o il 1 maggio”. Altre festività, dopo quelle pasquali, che non vivremo come solitamente facciamo ogni anno. E guai a provare a fare i furbetti: esercito, forze dell’ordine e droni sono pronti soprattutto per questi giorni affinché non ci siano esodi e gite di piacere che potrebbero peggiorare lo scenario attuale.

“Procediamo con cautela, non facciamoci illusioni. Serve la massima prudenza“, invita il dottor Schiavina. Il rischio, infatti, è che senza vaccino si potrebbe ricominciare da zero in qualsiasi momento e in qualunque luogo d’Italia. Così “anche quando ci saranno zero positivi e zero morti occorrerà sempre un grandissimo controllo, poiché non si sa se ci saranno e dove saranno altri possibili focolai”.

Dunque massima attenzione. Il che, appunto, significa che non vivremo l’estate come siamo abituati. Soprattutto perché questa, tra spiagge, bar, ristoranti e serate divertenti, creerebbero un gran numero di assembramenti. E “Tutto può essere ancora sotto traccia ed esplodere alla prima sciocchezza che qualcuno può fare”, avvisa l’operatore sanitario.

