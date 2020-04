Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale

TELEGRAM >>>

Venerdì 10 Aprile

11:34 – Il medico Walter Ricciardi “Un disastro riaprire adesso”. Leggi l’articolo

11:10 – Altri due medici morti. Sale a 107 il totale dei decessi, come riporta Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

10:00 – Si registrano altri 1.783 decessi negli Stati Uniti, che portano a 16.478 il numero totale di morti.

09:40 – Il premier britannico Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito al reparto generale del St Thomas Hospital.

09:20 – Aumenta il rischio contagio nei centri d’accoglienza: le associazioni chiedono aiuto al presidente Mattarella.

08:55 – Le vittime del coronavirus nel mondo sono oltre 95mila secondo le ultime stime della Johns Hopkins University. I contagiati ufficiali hanno invece superato la soglia di 1,6 milioni.

08:40 – In Corea del Sud segnalati 27 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, ancora in calo rispetto ai 39 di mercoledì. Altre 4 le vittime per un totale di 208 persone.

08:10 – In Cina sono stati segnalati 42 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 38 importati. Una vittima registrata nella regione dello Hubei.

07:30 – Primo caso accertato di coronavirus nello Yemen. Si trova nella provincia meridionale di Hadramout. Uno scoppio della pandemia in questa zona potrebbe avere conseguenze catastrofiche.

06:45 – L’Onu lancia un appello attraverso il segretario generale Antonio Guterres: “Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve fronteggiare l’emergenza con unità e determinazione. E’ doveroso dare segnali in tal senso per non farci prendere dall’ansia collettiva“.

06:30 – Storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela, ai ferri corti da tempo, per il rimpatrio dei rispettivi concittadini. I turisti americani in Sud America e i venezuelani negli Usa, potranno far ritorno in patria attraverso voli con scalo a Toluca in Messico.

06:00 – Gli Stati Uniti hanno fatto registrare altri 1.783 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi sale a 16.478 secondo solo ai numeri dell’Italia.

01:30 – Salvini commenta negativamente la decisione dell’Eurogruppo: “Niente Eurobond come chiesto da Conte, ma c’è il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli“.

<<< Per seguire gli aggiornamenti dei giorni precedenti, clicca qui >>>

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24