In Cina il Coronavirus non è stato del tutto sconfitto: al confine con la Russia scoppia un nuovo focolaio, c’è il pericolo di una seconda Wuhan

La Cina non può ancora cantare vittoria. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del mondo le immagini di Wuhan, la città dove è partito il Coronavirus, che si riapriva alla vita dopo mesi di quarantena. Se in quella zona del Paese i contagi sono al minino, nel Nord-Est c’è un nuovo focolaio. La città incriminata si chiama Suifenhe e si trova al confine con la Russia. In regimi di normalità qui, alla dogana, si effettuano numerosi scambi di merci e persone tra i due Paesi, ma ora potrebbe rappresentare un serio pericolo. Negli ultimi giorni, infatti, 118 cittadini cinesi rientrati dalla Russia attraverso Suifenhe sono risultati positivi al Covid.

Coronavirus, in Cina pericolo di una nuova Wuhan: rischio incidente diplomatico con la Russia

La città di Suifenhe, circa 70 mila abitanti al confine nord-orientale con la Russia, attualmente è il focolaio più importante di tutta la Cina, uscita dopo due mesi e mezzo dall’emergenza Coronavirus. Da Pechino il governo ha deciso di intervenire subito per evitare che possa ripetersi quanto accaduto a Wuhan a gennaio.

La città è stata immediatamente messa in quarantena, con gli abitanti costretti a rimanere chiusi in casa, ed è stata cominciata la costruzione di un ospedale di emergenza. Un’altra conseguenza è stata la chiusura delle frontiere con la vicina Russia: un fatto che potrebbe causare un incidente diplomatico con un Paese considerati amico. Ci sono infatti molti cinesi che premono per rientrare in patria, ma sono stati bloccati nella frontiera di Suifenhe. Dall’altra parta Putin, con i contagi nella Federazione che stanno aumentando, non vuole farsi carico degli immigrati e spinge per far rientrarli, ma da Pechino non ne vogliono sapere.

