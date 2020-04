Coronavirus, il nuovo quadro medico. Continuano ad arrivare buone notizie, con dati sempre più contenuti e soprattutto una minor pressione sulle strutture sanitarie. Si attendono adesso le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Come si apprende dalla Protezione Civile, sono 1.396 i nuovi contagiati per un totale di 98.273. Sono invece 1.985 i guariti delle ultime 24 ore, per un saldo totale di 30.455 unità. Infine si registrano 570 deceduti, per un quadro generale di 8.849.

“Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere partita una settimana fa”, riferisce Angelo Borrelli. Sono infatti, in totale, 3.497 i pazienti in terapia intensiva con 108 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 28.242 i pazienti ricoverati con sintomi, con -157 rispetto all’ultimo aggiornamento. La maggior parte ossia 66.534 e quindi il 68% dei dati complessivi, sono in isolamento domiciliare con sintomi o sintomi lievi.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Brusaferro: “Segnali positivi, curva in decrescita”

Per quanto riguarda il confronto contagiati e deceduti rispetto a ieri, si registra un -219 per il primo e un -40 per il secondo. “Vi lascio solo una riflessione che nasce anche dai dati presenti oggi: si è visto e confermato che la comorbilità, la parola che si utilizza quando hai più malattie insieme, gioca un ruolo importante in questo coronavirus. Si è visto che il 63% dei deceduti avevano 3 o più patologie”.

Lo ha riferito Roberto Bernabei, presidente dell’associazione ‘Italia Lonvega’ e componente del comitato tecnico, presente in conferenza stampa per l’appuntamento delle 18.00. Ora si attendono le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte. Si intravede la luce e potrebbe esserci presto, dopo un altro piccolo sacrificio, la famosa fase 2. La quale, se tutto dovesse continuare ad andare per il meglio, potrebbe partire a inizio maggio.

Leggi anche —-> Coronavirus, fosse comuni per i morti: orrore in America – VIDEO

Conferenza stampa del 10 aprile 2020 ore 18 🔴Anche oggi il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus in Italia. Segui la diretta👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Venerdì 10 aprile 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24