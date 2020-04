Anonymous contro revenge porn, il famosissimo gruppo di hacker informatici ha appena dichiarato l’obiettivo della loro prossima operazione su vasta scala.

Negli ultimi giorni si è parlato continuamente di revenge porn e di pedopornografia. Telegram, in particolare, sembra essere la piattaforma preferita per tantissimi utenti che, iscrivendosi a gruppi segreti, scambiano contenuti del genere. E così informazioni personali, numeri di cellulare, indirizzi ed insulti vengono scambiati. Il tutto, ovviamente, insieme a delle foto intime, rubate in un attimo di fiducia, mandate per divertimento, rubate sul web. Un meccanismo orribile ed illegale, che sta distruggendo la vita di centinaia di ragazze e ragazzi. Le autorità stanno già facendo il massimo per scovare e punire i membri di questi gruppi, ma da oggi hanno un nuovo alleato con loro. Anche il gruppo di hacker Anonymous si è schierato fermamente contro questa situazione ed ha promesso di punire i colpevoli di questa situazione incresciosa ed illegale.

Anonymous contro revenge porn: “Ora vi prenderemo” – VIDEO

La sezione italiana di Anonymous ha poche ore fa condiviso un video ed un comunicato. Rifacendosi alle famosissime scene del film V per Vendetta, che a sua volta si ispira a Guy Fawkes, il gruppo di informatici ha dichiarato guerra a chi partecipa all’attività di questi gruppi.

“Abbiamo deciso di lanciare l’operazione OpRevengeGram con lo scopo di contrastare questi infami criminali che celandosi dietro l‘anonimato di internet si fanno beffe della società fregandosene delle possibili conseguenze che le loro azioni hanno sulle vittime. Quando i malvagi tramano, è tempo per i buoni di allearsi. Noi siamo Anonymous. Noi Non Dimentichiamo. Noi non Perdoniamo. Aspettateci!”.