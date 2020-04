Si è spenta ieri la piccola Elisa, che ha perso la sua battaglia contro la leucemia. La bimba era diventata famosa con la campagna social #salviamoElisa.

Un annuncio struggente quello dei genitori della piccola Elisa, che durante la giornata di ieri hanno annunciato, attraverso i propri social, la scomparsa della piccola Elisa. La bimba di sei anni da tempo lottava con la leucemia ed era stata protagonista della campagna #salviamoElisa, diventata famosa sul web.

Scrivono i genitori su Facebook: “Elisa, il nostro cucciolo, ci ha lasciati soli… è morta… e io e Sabina con lei… 27/06/2014-09/04/2020…“.

La piccola bambina, infatti, era stata colpita da una rara e forte forma di leucemia ed a causa della malattia, la famiglia da tre anni si era trasferita da Pordenone a Roma, per permettera alla bimba di curarsi nel reparto specializzato del Bambino Gesù. Nel combattere la terribile malattia, Elisa si è sottoposta a due trapianti di midollo, ma ciò non è bastato a far migliorare le sue precarie condizioni di salute.

Elisa, lo sfogo della madre e la battaglia contro la Leucemia

Qualche ora prima della scomparsa di Elisa, la madre Sabina aveva deciso dis fogarsi contro l’emergenza da Coronavirus. Infatti sul proprio profilo socia, Sabina aveva affermato: “Non so cosa darei per stare a casa“, poi continuando ricordando che da tre anni per combattere la malattia della piccola figlia non vede gli affetti più cari.

Successivamente la donna ha ricordato che insieme al proprio compagno, Fabio, hanno lasciato tutto e tutti pur di salvare la vita ad Elisa. Infine la donna ha ricordato la propria vita infernale negli ultimi tre anni, piena di continue problematiche.

Il Papà della piccola, Fabio, era riuscito a far conoscere sul web la figlia grazie alla campagna #SalviamoElisa. L’obiettivo di Fabio, infatti, era quello di trovare un donatore compatibile. Purtroppo entrambi i trapianti al midollo per la piccola Elisa non erano andati a buon fine.

L’appello di Fabio era stato accolto anche da Sofì e Luì del duo Me Contro Te, stelle del web specie nella fascia di età della piccola Elisa. Purtroppo però la situazione complicata di fine marzo è peggiorata, fino al triste epilogo.

