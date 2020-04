Durante le prime ore di questa mattina, una spettacolare Superluna rosa ha incantato tutti. Questa sera, il fenomeno si ripeterà nuovamente

La Superluna è un fenomeno abbastanza raro a cui assistere, infatti accade solo con la coincidenza tra Luna piena e distanza minima con la Terra. In questo caso, però, ci sono state delle circostanze ancora più particolari. La Luna infatti è apparsa del 38% più grande e del 15% più luminosa rispetto agli altri episodi. Le dimensioni della Luna in realtà rimangono identiche, ma per un effetto di prospettiva tendiamo a sovrastimarle.

Per questo motivo la Superluna sembra più grande di una Luna piena. Durante l’anno è abbastanza frequente che si verifichino casi intermedi di questo fenomeno, ma è difficile che si possano vedere da tutte le latitudini del pianeta. Grazie alle condizioni meteo perfette, durante le prime ore di questa mattina è stato possibile osservare anche a occhio nudo una Superluna più luminosa delle altre.

Superluna Rosa visibile anche questa sera: quando e come vederla

Da cosa deriva la Superluna? Lo psicologo Mario Ponzo, circa un secolo fa, riuscì a dimostrare come il cervello possa giudicare in modo errato le dimensioni di un oggetto dal suo background. In questo modo si riuscì a capire che le dimensioni della Luna, e quindi della Superluna, rimanevano invariate. L’occhio umano le percepisce in modo diverso in base alla fase del ciclo lunare e alla distanza. L’unica vera conseguenza che può portare la Superluna è quella di maree un po’ più alte rispetto al solito.

Nelle prime ore di questa mattina, lo spettacolare fenomeno è stato visibile per qualche minuto. Ma non finisce qui. Questa sera, infatti, si potrà nuovamente osservare la luna luminosa come non l’avete mai vista. Ma come vederla? Basterà puntare lo sguardo verso est, dove ci sarà una luna enorme e molto più lucente del solito.

