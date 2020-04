Spunta un audio inedito nel processo a carico di Amber Heard in merito alla lite con l’ex marito Johnny Depp. Sembra un film horror, ma è tutto vero

Spunta un audio registrato che potrebbe fare un po’ di chiarezza su ciò che è accaduto nel 2015 durante la lite tra Johnny Depp e Amber Heard. L’attore e sua moglie sono stati protagonisti 5 anni fa di un violento alterco, che ha causato gravi danni fisici a Depp ed è poi sfociato in vie legali. All’epoca venne anche distrutta la casa che i due avevano in affitto in Australia, con danni per il valore di 75 mila dollari. Nell’audio si sentono le grida e il panico dei presenti. Durante la lite l’attore perse la falange di un dito, per motivi che sono stati chiariti solo in seguito e che sono ancora oggetto di indagine e di processo. Amber Heard sostiene che il marito si fosse ferito lanciando un telefono contro il muro, ma Johnny Depp invece sostiene che sia stata lei scaraventandogli addosso una bottiglia di vodka.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> River Phoenix, la verità sul fratello di Joaquin e la storia della morte