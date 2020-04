Covid-19, possibile proroga delle misure di isolamento a casa fino a maggio: dopo Pasqua potrebbero aprire alcune attività.

Arrivano nuove importanti indiscrezioni in merito a quella che sarà quasi la proroga delle attuali misure restrittive in Italia a causa del’emergenza Coronavirus. Si va – secondo quanto riferito in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Tg 24’ – verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure previste dal dpcm fino al 13 aprile. Ma non è finita qui: successivamente, infatti, dovrebbe arrivare una ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al sabato 2 maggio. Inoltre, subito dopo Pasqua, potrebbero aprire alcune attività collegate al settore agroalimentare e a quello sanitario.

Coronavirus, i numeri in Italia

Intanto, cresce l’attesa per il bollettino odierno della Protezione Civile. I numeri rispetto ai giorni scorsi sono in leggero calo e al momento nel nostro paese si registrano 95.262 contagi e 17.669 morti. Cala il numero delle persone contagiate e cala soprattutto il numero della gente ricoverata in terapia intensiva. Tutte buone notizie per il nostro paese, dopo settimane di grandissima difficoltà.

