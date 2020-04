La Fed, Federal Reserve, ha deciso di stanziare ben 2300 miliardi di dollari per combattere la crisi causata dal coronavirus

Gli Stati Uniti hanno predisposto nuove misure a sostegno dell’economia del paese con la Federal Reserve che ha annunciato un esborso da 2300 miliardi di dollari per affrontare la crisi causata dal coronavirus. Per la precisione, i prestiti saranno erogati alle imprese che hanno un fatturato da 2,5 miliardi di dollari per il 2019 ed un massimo di 10.000 dipendenti. Questo è un modo per fornire aiuto e stabilità al sistema.

“La priorità del Paese è affrontare la crisi sanitaria. Il ruolo della Fed è offrire il maggiore sostegno e la maggiore stabilità possibile durante questo periodo di attività economica limitata e le nostre azioni di oggi aiuteranno ad assicurare che la futura ripresa sarà il più vigorosa possibile”, afferma il governatore Jerome Powell.

In Europa invece continua la diatriba tra i diversi paesi dell’Unione e la commissione centrale. In particolare, la Germania mostra la sua ferma convinzione nella contrarietà agli Eurobond e appoggia invece il Mes (fondo salvastati).

Coronavirus, la situazione negli USA

Negli Stati Uniti, per il secondo giorno consecutivo, sono circa 2000 i morti in 24 ore. Intanto il presidente Donald Trump parla di un incubo che presto finirà e risponde alle previsione che parlano di circa 60mila decessi totali a fine epidemia. “Stiamo facendo meglio di altri paesi”, afferma.

Intanto il Segretario di Stato Mike Pompeo, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto: “Per l’Italia siamo quelli che fanno e faranno di più. Collaboriamo con la Cina ma esigiamo trasparenza. Sappiamo guidare il mondo e lo faremo anche in questa emergenza”.

